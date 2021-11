Tra le tante new entry di And Just Like That, Nicole Ari Parker ha ricevuto un’accoglienza non proprio unanime da parte del pubblico alla notizia del suo ingresso nel revival della celebre serie Sex and The City. L’attrice di Empire ha rivelato di essere stata “attaccata” quando i fan del format originale di HBO hanno pensato che il suo personaggio avrebbe sostituito quello di Samantha Jones nel sequel.

Il nesso tra la new entry di And Just Like That e il rifiuto di Kim Cattrall di unirsi al cast ha generato l’equivoco per cui Parker sarebbe in qualche modo subentrata come nuova Samantha (di colore, in nome del fantomatico politically correct), personaggio ritenuto da sempre identificativo dello spirito trasgressivo della serie. L’ipotesi di una sostituzione dell’attrice per lo stesso personaggio ha iniziato a circolare in rete quando la protagonista Sarah Jessica Parker ha pubblicato una foto su Instagram ad agosto, in cui abbracciava Parker insieme a Cynthia Nixon e Kristin Davis sul set del sequel.

Da new entry di And Just Like That, Parker ha dovuto affrontare i contraccolpi dell’ingresso in un cast storico ma monco: “Quando è uscito per la prima volta che avrei sostituito il personaggio di Samantha – il che non è affatto vero, quindi per favore scrivilo – sono stata attaccata ma sono stata anche inondata d’amore“, ha detto l’attrice a The Hollywood Reporter, chiarendo che ha ricevuto le rimostranze degli affezionati alla Cattrall ma anche grandi dimostrazioni d’affetto. Al punto da essere rincorsa e fotografata dappertutto da quando ha iniziato a girare il revival, segno della portata della popolarità della serie ancora oggi.

Tra le new entry di And Just Like That figurano anche altre tre donne di colore, Sarita Choudhury, Karen Pittman e Sara Ramirez (quest’ultima sarà il primo personaggio non binario della serie). Secondo Parker saranno “quattro donne di colore che sono donne pienamente realizzate con una vita piena“, contribuendo a normalizzare l’idea di inclusione di genere ed etnica.