Jeffrey Donovan nel revival di Law & Order, sarà lui uno dei protagonisti della serie e presterà il volto ad un detective della polizia di New York per la gioia dei suoi fan che lo hanno amato e seguito in Burn Notice. Jeffrey Donovan è stato scelto come protagonista nel prossimo revival di Law & Order della NBC firmato da Dick Wolf. e sul set potrebbe trovare diversi attori della serie anche se non sappiamo ancora con certezza quali.

Secondo gli ultimi rumors Jeffrey Donovan nel revival di Law & Order potrebbe trovare Sam Waterston e Anthony Anderson che si ritiene siano in trattative per tornare anche se al momento non vi è niente di certo. Questo per Donovan sarà un ritorno in televisione visto che è noto a tutti come l’ex agente della CIA Michael Westen nella serie di successo Burn Notice, andata in onda per sette stagioni. Più di recente è stato impegnato in Fargo e in Shut Eye per Hulu.

Il revival di Law & Order continuerà a seguire le impronte della serie originale e, quindi, Dick Wolf e lo scrittore-showrunner Rick Eid, continueranno a costruire ed esaminare ancora una volta sia la polizia che indaga sul crimine che i procuratori distrettuali che si occupano dei colpevoli.

Al momento non sappiamo quale sarà il cast del revivale di Law & Order che, al momento della cancellazione ormai oltre dieci anni fa, aveva a bordo S. Epatha Merkerson, Sam Waterston, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, Linus Roache e Anthony Anderson. Proprio Waterston e Anderson si dice siano in trattative per il loro ritorno mentre il resto lo scopriremo nelle prossime settimane visto che presto si tornerà sul set per girare i nuovi episodi per la gioia di Dick Wolf. E la trama? Proprio come è successo in Dexter, la produzione potrebbe optare per un salto temporale spiegando così l’arrivo di volti nuovi e l’assenza dei vecchi.