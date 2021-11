Il boom di ascolti della prima puntata di stagione lascia ben pensare per Imma Tataranni 2 che torna in onda su Rai1 oggi, 2 novembre, per un secondo appuntamento al cardiopalma che porterà la nostra protagonista in preda ai festeggiamenti di Halloween. Il promo della seconda puntata rivela che questo appuntamento si districherà tra antiche dimore e calanchi proprio la sera di Halloween con tutto quello che questo significa per il mistero che Imma sarà chiamato a risolvere.

Imma Tataranni 2 torna in onda oggi, martedì 2 novembre alle 21.25 su Rai1, con la seconda delle quattro prime serate della nuova stagione, con la puntata dal titolo ‘Via del riscatto’, in cui, proprio la sera di Halloween, Pietro ha portato Imma a vedere il lamione di famiglia dove vuol aprire il locale jazz, ed è a quel punto che due colpiti di pistola cambiano tutto. I due si ritrovano sulle tracce di una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, palazzo al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio.

Il loro fortuito incontro in realtà è legato a quanto è accaduto nella notte? Tra storie di fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga mentre le cose con Calogiuri continuano a complicarsi. Lei deve gestire la sua gelosia e la sua passione segreta mentre lui è un po’ distratto dalla sua relazione con Jessica. A rovinare tutto ci pensa poi l’identità dell’assassino e a quel punto le rimarrà un’invincibile amarezza.

Ecco il promo della puntata in onda oggi:

Imma Tataranni 2 tornerà poi la prossima settimana con un doppio appuntamento l’8 e 9 novembre prima di salutare i fan per una lunga pausa. L’appuntamento è con la terza e penultima puntata del 8 novembre e poi l’ultima del 9. La stagione è stata divisa in due parti da quattro puntate e quindi la prossima ci porterà ad un passo dal finale della prima parte, cosa dobbiamo attenderci? La scienziata Marta Ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera e così Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità sarà però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita. Intanto, il Sostituto Procuratore pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini, e gli fa una paternale.

Infine, nell’ultima puntata di questa prima parte, dal titolo Un mondo migliore di questo, Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. Cosa è successo davvero?