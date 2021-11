Fiorello a Sanremo 2022? Non ci sarà. O almeno non sarà al fianco di Amadeus da co-conduttore per tutte e cinque le serate del Festival. Mancano notizie ufficiali e ciò che gira in queste ore è da considerarsi come anticipazione probabile ma non confermata.

Lo riporta TPI, secondo cui all’Ariston questa volta vedremo Fiorello solo, al massimo, in una serata. Lo showman avrebbe infatti rifiutato la co-conduzione della kermesse canora, nonostante la conferma della direzione artistica al suo amico di vecchia data, Amadeus.

Per questa terza avventura sanremese, Amadeus sembra non poter contare sull’appoggio dell’amico sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Fiorello forse in Liguria si affaccerà ma solo per una serata, per prendere parte al Festival post-pandemia in qualità di ospite.

Stando alle notizie fornite da TPI, Amadeus avrebbe proposto a Fiorello di unirsi a lui anche in questa edizione del Festival ma il mattatore siciliano avrebbe rifiutato. Le indiscrezioni quindi vedono Amadeus in solitaria al timone della kermesse dedicata alla musica italiana e Fiorello unirsi agli ospiti solo per una sera.

Il Festival di Sanremo ha già comunicato le sue date per il 2022: si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio, il prossimo anno. Già noto il regolamento e il programma serata per serata, con alcune modifiche apportate alla gara dei Campioni. La gara delle Nuove Proposte, di fatta, sarà scorporata e si terrà a dicembre su Rai1.

I due vincitori delle Nuove Proposte saranno poi in gara di diritti tra i Campioni a febbraio, una formula già sperimentata qualche anno fa con la direzione artistica di Claudio Baglioni.

Definite le regole su Campioni e Giovani, modificata la serata destinata alle Cover e le giurie, continuano le selezioni per i giovani, ora chiamati a sostenere l’audizione dal vivo a Roma, per l’ultimo scoglio prima di dicembre. Sono 46, ne verranno scelti 4 che si aggiungeranno ai 4 di Area Sanremo.