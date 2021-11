Il nuovo singolo di Mariah Carey ha ufficialmente un nome e un featuring. Nella giornata di ieri la cantautrice di Huntington ha pubblicato un video in cui demoliva delle zucche con un bastone, con la scritta: “It’s not time” in evidenza e la data 5/11. Per i fan la piccola clip segnava la fine del periodo di Ognissanti e l’approssimarsi delle festività natalizie.

Il nuovo singolo di Mariah Carey

La popstar, ricordiamo, conquista il mondo ancora oggi con l’evergreen All I Want For Christmas Is You e ogni volta che si avvicina il Natale la sua hit torna a dominare le classifiche e le playlist. Il Natale, infatti, è il tema principale del nuovo singolo di Mariah Carey. Fall In Love At Christmas sarà fuori il 5 novembre 2021.

Il brano sarà una collaborazione con Khalid e il cantante gospel Kirk Franklin, già direttore del coro americano. L’anteprima postata sui social lascia intuire che sarà una ballata intensa e corale, con atmosfere r’n’b e le voci degli ospiti ben presenti insieme alla cantautrice di Huntington.

Il Natale di Mariah Carey

Mariah Carey è una delle voci più amate al mondo. La sua All I Want For Christmas Is You è ancora una canzone da record, nonché uno dei brani più ascoltati a Natale insieme alle storiche Happy Xmas di John Lennon, Last Christmas dei Wham e White Christmas di Bing Crosby.

Nel 2019 la cantautrice ha celebrato i 25 anni della sua hit con un nuovo video, e solamente l’anno prima il singolo aveva battuto tutti i record di ascolti su Spotify. In questi giorni, con l’annuncio di un nuovo singolo di Mariah Carey sul Natale, il pubblico non vede l’ora di ascoltare un brano che già si presenta perfettamente in tema con le festività che, a differenza dell’anno scorso, potrebbero scorrere più serene grazie ai grandi progressi della lotta contro il Covid-19.