Sarah Drew torna a collaborare con Lifetime dopo il successo dei due film natalizi in cui ha recitato per l’emittente via cavo di A&E Networks: l’attrice ha firmato un contratto per due film in cui reciterà, firmerà la sceneggiatura sarà produttrice esecutiva di film natalizi per l’offerta annuale del canale It’s a Wonderful Lifetime.

Sarah Drew, reduce dal ritorno in Grey’s Anatomy 17 per un cameo e dalla partecipazione alla serie Cruel Summer disponibile su Amazon Prime, ha scritto la sceneggiatura originale del film Reindeer Games, attualmente in fase di sviluppo. Inoltre reciterà nel film dal titolo provvisorio Stolen Hearts: The Lizbeth Meredith Story. Entrambi i progetti sono destinati al catalogo di Lifetime. Deadline ha diffuso i primi dettagli sulle trame, che sembrano configurare delle classiche commedie romantiche di Natale.



Nel primo dei due film Sarah Drew interpreta una stella di Hollywood in declino che torna nella sua piccola e affiatata città natale dopo una rottura. Viene coinvolta malvolentieri nella tradizione della raccolta fondi per le vacanze della città, il cosiddetto Reindeer Games che dà il titolo al film, ma quando sorprendentemente si innamora di un ex compagno di liceo contro cui sta gareggiando, è determinata a vincere la partita e conquistare anche il suo cuore. Stolen Hearts è invece ispirato ad una storia vera, quella di Lizbeth Meredith, che si ritrova a combattere per le sue figlie dopo che il suo ex le ha rapite e le ha portate in Grecia. Sarah Drew interpreta la donna costretta a combattere per 2 anni per ritrovare le figlie, presentandosi anche alla Casa Bianca e volando in Grecia, riducendosi sul lastrico nel corso della battaglia legale. Nonostante le minacce del suo ex marito violento, che potrebbe ucciderla, Lizbeth rischierà tutto per proteggere le sue figlie e riportarle a casa.

Sarah Drew ha già recitato nei film natalizi di Lifetime Twinkle All the Way e Christmas Pen Pals, che hanno ottenuto grande successo e convinto la rete ad accaparrarsi l’attrice come autrice e produttrice di due nuovi lungometraggi. L’attrice ha commentato così questo salto di carriera che la vede al debutto come sceneggiatrice.

Ho adorato lavorare con Lifetime negli ultimi anni e non potrei essere più entusiasta di continuare il mio rapporto con loro come attrice e ora anche come scrittore e produttore. Sono lieta di annunciare il mio debutto come sceneggiatrice con Reindeer Games, una commedia romantica sull’amore, la perdita e l’importanza della vera comunità. Non vedo l’ora di lavorare con Lifetime per dare vita a più storie come questa.

Sarah Drew è anche protagonista della nuova serie di Apple TV+ Amber Brown, basata sulla serie di libri bestseller di Paula Danziger.