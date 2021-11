Il film de Lo Straordinario Mondo di Zoey è in arrivo. Dopo la cancellazione della serie, lo streamer Roku l’ha acquistata regalando ai fan una degna conclusione. Niente terza stagione, ma in compenso ci sarà un lungometraggio natalizio che fungerà da finale.

La piattaforma ha ora svelato la data del film de Lo Straordinario Mondo di Zoey, ossia mercoledì 1° dicembre. In aggiunta, Roku ha rilasciato uno sneak peak e la sinossi:

Durante la sua prima vacanza senza suo padre, Zoey tenta di creare un Natale magico per la sua famiglia, proprio come quelli che faceva Mitch.

Lo Straordinario Natale di Zoey debutterà gratuitamente e in esclusiva su The Roku Channel negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Non sappiamo quando sarà possibile vederlo anche in Italia.

Nel cast ritroviamo: Jane Levy (Zoey), Mary Steenburgen (Maggie), Skylar Astin (Max), John Clarence Stewart (Simon), Alex Newell (Mo), Andrew Leeds (David), Alice Lee (Emily), Michael Thomas Grant (Leif), Kapil Talwalkar (Tobin), David St. Louis (Perry), Peter Gallagher (Mitch) e Bernadette Peters (Deb).

Ecco le prime immagini del film:







“È stato un vero onore e un’emozione riunire di nuovo questo gruppo di persone incredibilmente talentuose per realizzare Zoey’s Extraordinary Christmas”, ha dichiarato in una nota il creatore della serie Austin Winsberg. “Questo film non sarebbe mai successo se non fosse stato per l’incredibile catena di amore e di supporto da parte dei fan. È davvero un regalo di Natale per tutti noi. Sono così grato a Roku Channel per aver creduto nell’intera squadra di Zoey e per averci permesso di continuare a raccontare questa storia. Non vedo l’ora che tutti vedano la passione, il sentimento e l’allegria che abbiamo messo nel realizzare questo film. Credo che il nuovo pubblico e gli irriducibili spettatori di Zoey apprezzeranno e si rapporteranno al nostro film musicale per le vacanze in famiglia quest’anno e per molti anni a venire.”

Di seguito lo sneak peek in lingua originale: