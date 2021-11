The Good Doctor 5 perde uno dei suoi medici, con l’uscita di scena di un attore che peraltro era stato appena promosso a presenza fissa nel cast della serie.

The Good Doctor 5 ha detto addio a Osvaldo Benavides, che interpreta il dottor Mateo Rendón Osma, con l’episodio in onda negli Stati Uniti il 1° novembre. Entrato nel cast alla fine della quarta stagione, il suo forfait annunciato una settimana fa è risultato abbastanza sorprendente, perché proprio all’inizio della quinta stagione l’attore era stato promosso da volto ricorrente a regolare. Il suo personaggio, dopo essere entrato in contatto con l’équipe dell’ospedale durante una missione medica in Guatemala, era tornato negli Stati Uniti dopo aver iniziato una relazione con il chirurgo traumatologico Audrey Lim (Christina Chang) durante la loro collaborazione in Sud America.

Proprio all’inizio di The Good Doctor 5, Rendón Osma è stato assunto come nuovo chirurgo del St. Bonaventure Hospital di San Jose ed è diventato parte integrante del team di medici, apparendo in ogni episodio trasmesso finora in questa stagione: proprio per questo, la notizia della sua dipartita è arrivata piuttosto a sorpresa e la modalità con cui si è consumata lascia intuire un divorzio burrascoso tra l’attore e la produzione.

Attenzione Spoiler!

The Good Doctor 5 ha chiuso la sua trama senza nemmeno una scena d’addio: l’ultimo episodio di Benavides, di fatto, risulta essere il quarto, visto che dal quinto trasmesso il 1° novembre il personaggio di Mateo è semplicemente scomparso sia dalla scena che dai crediti dei titoli di testa. La sua assenza è stata spiegata all’inizio dell’episodio, dal titolo Crazytown, quando la sua compagna Lim ha detto a Salen che Mateo era stato chiamato per una missione medica “urgente” in Guatemala apparentemente destinata a durare pochi giorni. Nel frattempo in ospedale è arrivata una paziente proprio dal Guatemala, spedita a San Jose da Mateo: si tratta della sua ex fidanzata Rosa, che necessita di un’operazione. Dai colloqui della ragazza con la dottoressa Lim, diventa chiaro da subito che la partenza del dottore non sarà temporanea ma definitiva, perché per tutta la vita ha seguito la vocazione medica lanciandosi in una missione dietro l’altra. Alla fine dell’episodio è la stessa dottoressa Lim a lasciargli un messaggio in segreteria chiedendogli di non tornare, se dovesse farlo solo per lei.

The Good Doctor 5 rinuncia ad uno dei suoi volti regolari senza che Benavides né ABC abbiano commentato la vicenda. Questo ennesimo addio si aggiunge a quello che aveva segnato della stagione precedente, quando Antonia Thomas, che interpretava la dottoressa Claire Brown, è stata licenziata proprio alla fine di The Good Doctor 4, tra le proteste del pubblico.

The Good Doctor 5 ha debuttato un mese fa su ABC e non ha ancora una data di debutto italiana. Attualmente la serie è in onda su Rai2 con la stagione 4 in prima visione ogni venerdì sera, insieme a The Resident 3.