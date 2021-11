Che Fine ha Fatto Sara? 3 sarà l’ultima stagione della serie. A confermarlo è Manolo Cadorna, il protagonista di questo thriller in salsa soap opera di produzione messicana, che quest’anno ha fatto il giro del mondo su Netflix nonostante una trama improbabile ai limiti del surreale (qui la nostra recensione).

Che Fine ha Fatto Sara? 3 è l’ennesimo capitolo di una serie che avrebbe dovuto concludersi già alla prima stagione: la trama è stata enormemente diluita durante la seconda e ora si appresta ad essere nuovamente spremuta all’osso con la terza, che però fortunatamente sarà quella conclusiva.

In Che Fine ha Fatto Sara? 3 si risolverà il mistero di chi ha ucciso l’adolescente Sara incastrando suo fratello per l’omicidio: nel finale della seconda stagione era stata Marifer a confessare di aver manomesso le corde dell’attrezzatura di parasailing in un momento di rabbia, ma a quanto pare dietro la morte di Sara ci sono Nicandro e il medico che l’aveva in cura per il suo disturbo mentale, per motivi ancora non chiari.

Le riprese di Che Fine ha Fatto Sara? stanno per iniziare, come ha confermato Cadorna in un’intervista a FormulaTv, aggiungendo anche che la prossima stagione sarà l’ultima e scioglierà l’intero intreccio che sta dietro il mistero principale della serie.

L’accoglienza di ‘Chi ha ucciso Sara?’ è stato incredibile in tutto il mondo. Ora inizieremo a registrare la terza e ultima stagione con cui finirà tutto questo intreccio. Nella terza stagione si scoprirà chi ha ucciso Sara. Le prime due le abbiamo girate durante la pandemia e grazie all’accoglienza ricevuta ne abbiamo fatto una terza. Siamo molto felici di portare questa storia dall’America Latina al resto del mondo.

Che Fine ha Fatto Sara? 3 non arriverà su Netflix prima del 2022, come già confermato in precedenza dal cast. Intanto Manolo Cadorna ha girato una nuova co-produzione internazionale, la serie Now and Then per Apple Tv+.