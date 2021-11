WhatsApp Beta per Android riceve un altro aggiornamento, portandosi alla versione 2.21.23.1. L’upgrade introduce una modifica molto importante, in quanto si sta procedendo a testare l’eliminazione dei messaggi per tutti a prescindere dall’orario di invio. Fino a questo momento, come voi tutti ricorderete, è possibile provvedere alla cancellazione di un qualsiasi messaggio inviato in chat entro i 4096 secondi dall’invio (vale a dire 1 ora, 8 minuti e 16 secondi, volendo essere precisi per farvi capire di cosa esattamente stiamo parlando).

Da adesso, sempre che la novità venga confermata nella versione finale, sarà possibile cancellare un messaggio senza limiti di tempo (vi sarà sicuramente capitato almeno una volta di voler cancellare un messaggio inviato per sbaglio e di non poterlo fare essendo trascorso il tempo entro il quale era consentito). Lo screenshot postato da ‘wabetainfo.com‘ ci mostra come un messaggio vecchio di 3 mesi fa sia stato cancellato senza problemi dopo l’aggiornamento alla versione 2.21.23.1 di WhatsApp Beta per Android (non c’è dubbio che la stessa funzione verrà sviluppata anche per la versione iOS, anche se magari tra qualche tempo). Il team di sviluppo sta implementando la funzione, che non risulta ancora disponibile per gli utenti iscritti al programma beta (il tempo farà il suo corso, permettendo così a tutti gli utenti di poter procedere alla cancellazione dei messaggi al di là dei limiti finora previsti).

Non sappiamo dirvi se sarà consentito cancellare i messaggi inviati prima che la novità entri a pieno regime, lo scopriremo a bocce ferme (non dovrebbe volerci molto, si tratta di pazientare ancora un po’). A voi piacerebbe avere l’opportunità di cancellare un messaggio a prescindere dal tempo trascorso dal momento del suo invio? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo a nostra volta per dirvi cosa pensiamo a riguardo.