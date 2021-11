C’è anche Annalisa nel nuovo singolo di David Guetta. Si intitola Family il nuovo brano in uscita venerdì 5 novembre negli store digitali e in radio e vede l’artista duettare con tre artisti diversi. Tra questi anche l’italiana Annalisa che si è detta onorata di essere stata scelta per questo progetto.

Family sarà disponibile tra qualche giorno e vede David Guetta duettare con Annalisa, Ty Della Sign e A Boogie Wit Da Hoodie. Annalisa è stata coinvolta in rappresentanza dell’Italia e ha co diviso la sua gioia commentando questa grande notizia.

“Sono davvero super onorata di essere stata scelta da un artista gigantesco come David Guetta per rappresentare l’Italia in questo progetto pazzesco”, le parole della cantante che al suo curriculum discografico può aggiungere un featuring con il djinternazionale, molto apprezzato nel mondo.

Di recente, David Guetta è stato confermato il dj numero 1 al mondo per il secondo anno consecutivo, secondo la classifica Top 100 dj, l’ambito premio la cui classifica viene ogni anno stilata dalla rivista Dj Mag.

David Guetta è tra gli artisti più ascoltati di Spotify di tutti i tempi, vincitore come Best Electronic Act agli MTV European Music Awards. Ha raccolto più di $1.7 milioni attraverso i suoi livestream denominati United At Home per il Covid, includendo in queste iniziative organismi internazionali come l’UNICEF e la World Health Organization.

Nella sua carriera ha venduto più di 50 milioni di dischi; nello streaming ha superato i 10 miliardi di ascolti, vincendo 2 Grammy Awards e ricevendo 6 nomination.

Nel corso degli anni ha collaborato con tanti colleghi della musica internazionali, tra i quali: Sia, Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, , Ariana Grande, J Balvin, Kid Cudi, Snoop Dogg, Usher, John Legend, Madonna, Avicii, Anne-Marie, Akon.