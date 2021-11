I Bastardi di Pizzofalcone 4 ripartirà da quell’incredibile colpo di scena nel finale della terza stagione? L’ultimo episodio, andato in onda lunedì scorso, ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso: l’Ispettore Lojacono è stato rapito ed è in pericolo di vita.

Una quarta stagione potrebbe rivoluzionare la fiction Rai, uno dei successi della rete ammiraglia. Ci ha pensato lo scrittore Maurizio de Giovanni, papà dei Bastardi, ad anticipare qualcosa sul nuovo ciclo narrativo all’AdnKronos: “Va detto anzitutto che l’idea sarebbe quello di continuare anche in virtù del lusinghiero successo”.

Lojacono potrebbe essere affiancato da un nuovo personaggio femminile. Il finale della stagione 3 lo ha mostrato perso in tutti i sensi: non solo perché è stato rapito, ma anche perché abbandonato dalle due donne della sua vita: Letizia, la traditrice, e Laura Piras, con cui credeva di poter iniziare una storia.

“Credo che la nuova serie si muoverà in questa prospettiva: capire cosa è successo a Lojacono e quale sarà il suo futuro sentimentale”, ha spiegato de Giovanni. “Nella prossima serie avremo un nuovo personaggio femminile molto importante non necessariamente legato all’attività giudiziaria, quindi non necessariamente un nuovo magistrato o un nuovo poliziotto. Sarà un personaggio esterno”. Inutile aggiungere che dovrebbe essere un interesse sentimentale per Lojacono.

Ciò non significa che il magistrato Piras, interpretato da Carolina Crescentini, esca di scena. “Non è detto che scompaia senza lasciare traccia”, ha puntualizzato lo scrittore.

I Bastardi di Pizzolfacone 4 amplierà anche le trame riguardanti gli altri personaggi. Ricordiamo che all’agente Romano è stata tolta una bambina, e sua moglie l’ha lasciato. Poi c’è la storia di Alex e Rosaria, novelle spose: “Sappiamo bene che, nella società attuale, due donne che decidono di fare questo passo vanno incontro ad una problematica sociale non certo semplice”, ha anticipato de Giovanni.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 potrebbe non arrivare il prossimo anno. I tempi di lavorazione sono molto lunghi, e solitamente vediamo una stagione ogni due anni.