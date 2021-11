Appassionati di sport e tifosi di calcio: è pronta ad arrivare un’interessante novità per quanto riguarda la qualità delle partite di calcio del campionato di Serie A. In occasione della 13esima o 14esima giornata della massima serie, infatti, DAZN aumenterà la qualità dello streaming a 1080p dal prossimo 20 novembre. Tale notizia è giunta da una recente intervista rilasciata a ‘lastampa’ da Veronica Diquattro, amministratore delegato della piattaforma sportiva. I gestori di DAZN attiveranno il profilo FullHD a 1080p per tutte le sfide della Serie A: gli abbonati che ne usufruiranno saranno quelli che accederanno al servizio attraverso smart TV e set-top-box. Ad oggi, ricordiamo, che la massima qualità di trasmissione raggiunta da DAZN è in 720p a 6,6 mbit/s.

L’aumento della qualità dello streaming sarà in 1080p, dunque migliore rispetto al 1080i di Sky; il bitrate dovrebbe garantire gli 8 mbit/s; gli abbonati, che usufruiranno lo streaming in 1080p, dovranno disporre di connessioni a Internet capace di assicurare gli 8 mbit/s costanti. Le connessioni che, invece, hanno una velocità più bassa agli 8 mbit/s costanti e coloro che vedono le partite da smartphone continueranno ad accedere allo streaming in qualità massima 720p. La codifica dello streaming proseguirà ad essere in MPEG4 e, inoltre, la qualità offerta non dovrebbe distanziarsi molto da quella di Amazon con Prime Video per la trasmissione dei match di Champions League in 1080p.

DAZN avrebbe, ad ogni modo, valutato che lo streaming in 1080p comporterà un aumento di traffico non molto eccedente, compreso tra il 5% e l’8%, dato che solamente una buona parte degli abbonati sfrutterò una connessione ad Internet con specifiche adatte per utilizzarlo. Questi rumors, però, pare siano abbastanza attendibili e provenienti dalla comunicazione della novità inoltrata dalla nota piattaforma dello sport in streaming alla Lega Calcio e all’AGCOM. Insomma, non ci resta che attendere la possibile ufficialità di tali indiscrezioni.