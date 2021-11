Ci sono svarianti commenti online di utenti ai quali ancora non funziona Roblox. La situazione è assai differente rispetto a quella che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo, è opportuno premetterlo per inquadrare al meglio il momento che stiamo vivendo. Una vicenda singolare, se non altro per la durata del disservizio, che tuttavia è destinato ad essere archiviato una volta per tutte nella giornata di oggi, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere per tutti.

Perché non a tutti funziona Roblox: le ultime indicazioni

Come stanno le cose oggi 1 novembre e per quale motivo non a tutti funziona Roblox? Una risposta chiara in merito non c’è da parte del team. Quest’ultimo, però, con un commento su Facebook ci ha dato una buona notizia: “Roblox è di nuovo online ovunque! Grazie per la vostra continua pazienza mentre torneremo alla normalità“. Quel ‘mentre torneremo alla normalità’ ci dice, sostanzialmente, che avremo bisogno di tempo (probabilmente qualche ora), prima che tutti possano accedere al servizio normalmente.

Sotto al commento che vi abbiamo riportato, non a caso, ci sono tanti feedback da parte di coloro che allo stato attuale ancora non riescono ad accedere al servizio. Un disagio evidente, che tuttavia verrà archiviato a stretto giro secondo le indicazioni che abbiamo raccolto poco fa. Dopo un down durato tre giorni, inevitabilmente la propagazione del segnale ripristinato su scala globale richiederà alcune ore, ma il peggio sembra essere ormai alle spalle.

Come sempre, potete ottenere aggiornamenti in tempo reale su Down Detector. Inutile dire che in un contesto del genere i feedback degli utenti facciano la differenza. A voi ancora non funziona Roblox? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da capire in quale direzione stiamo andando qui in Italia.