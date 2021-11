Augurare un buon 2 novembre con le più belle immagini per la commemorazione dei defunti è quasi d’obbligo in queste ore. La ricorrenza speciale che segue quella di Ognissanti è molto sentita dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, non solo i più fedeli alla religione cristiana. L’appuntamento è in effetti il più indicato per rivolgere un pensiero a chi non abbiamo più accanto da tempo o che abbiamo perso recentemente.

Impossibile non dare il giusto peso al momento che stiamo vivendo. Oramai è usanza da anni condividere le più belle immagini per la commemorazione dei defunti e dunque di buon 2 novembre attraverso le app di messaggistica come WhatsApp ma anche sui social. L’operazione “tecnologica” è diventata oramai una sorta di rituale per esprimere un pensiero verso chi ci ha lasciato fin troppo presto e che costantemente vorremmo ancora accanto a noi.

Nella galleria di immagini per la commemorazione dei defunti presente al termine di questo articolo, ritroviamo molte soluzione di buon 2 novembre che si accompagnano a immagini di speranza come quelle della luce rappresentata da un cero, di una candela o di un fiore. Ogni foto o anche GIF proposta nella selezione sottostante si accompagna anche ad una frase o preghiera rivolta ai cari non più accanto a noi. Ogni opzione potrà essere semplicemente selezionata su uno smartphone come anche su un computer per poter essere poi facilmente condivisa attraverso il canale preferito.

Per quanto non esista una sola data dell’anno in cui si ricordino le persone oramai lontane da noi, l’augurio di un buon 2 novembre con una delle immagini per la commemorazione dei defunti qui proposta rappresenterà di certo un momento di raccoglimento per tanti. Che si tratti di una preghiera cristiana vera e propria o di un semplice pensiero in onore di una persona speciale, in queste ore ricordi e sentimenti profondi saranno vissuti da molti.