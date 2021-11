La trama di You 3 non ha inserito stabilmente il Covid nel racconto, citandolo solo incidentalmente come se fosse un pericolo già affrontato e in parte archiviato con successo. Il protagonista Joe Goldberg parla infatti di un’epidemia Covid vissuta nell’estate precedente a quella in cui si svolgono i fatti, ma nel terzo episodio c’è una storyline che sembra strizzare l’occhio alla questione vaccini e no-vax.

I vaccini sono entrati nella trama di You 3 (qui la nostra recensione) a causa di un’infezione di morbillo che colpisce il piccolo Henry, figlio della coppia protagonista dello show. La malattia si diffonde a causa di bambini non vaccinati da parte di una coppia di no-vax presente nel quartiere: la confessione di uno dei due genitori di essere contrario ai vaccini fa scattare la rabbia incontenibile di Love Quinn, che finisce per colpire il vicino di casa alla testa e imprigionarlo nel seminterrato del suo negozio.

La trama di You 3 sul morbillo è parsa a molti una citazione della pandemia da Covid-19 e un modo per affrontare la contrapposizione tra vaccinisti e no-vax senza mettere direttamente in scena il dilagare del Coronavirus (scelta che sarebbe stata particolarmente condizionante con tutto il suo corredo condizionante di mascherine, distanze e protocolli). La scelta di parlare di morbillo è stata fatta quando la pandemia non aveva ancora colpito gli Stati Uniti, come ha spiegato la showrunner Sera Gamble a TvLine, e si è rivelata una coincidenza fortuita perché il tema dei no-vax è poi diventato di straordinaria attualità nel 2021 con l’arrivo dei vaccini anti-Covid.

La nostra stanza degli sceneggiatori è stata aperta nel febbraio 2020. Quando siamo entrati nella stanza, abbiamo pensato: ‘Stanno succedendo cose folli all’estero. Ci chiediamo se arriveranno qui, perché se accadrà, non sarà fantastico’. Ma quella trama non era una risposta al COVID o alla conversazione sui vaccini che stava accadendo, specialmente negli ultimi mesi. Semmai, visto che stava arrivando verso di noi, siamo rimasti tutti molto colpiti da quanto queste conversazioni fossero legate a quella presente nell’episodio.

La trama di You 3 sugli anti-vaccinisti è nata in realtà dalle conversazioni tra gli sceneggiatori, che si sono chiesti cosa spaventerebbe un genitore al punto da mandarlo fuori di testa. L’idea di fare un episodio su un bambino non vaccinato che diffonde una malattia a un neonato è venuta loro proprio da timori condivisi, più che dal sentore di cosa stesse accadendo all’estero con l’esplosione della pandemia, anche perché all’inizio del 2020 era ancora molto presto per discutere di vaccini.

Niente è più spaventoso per i genitori dell’impotenza di avere un figlio malato. Nel caso del nostro spettacolo, abbiamo dovuto chiederci: ‘Cosa spingerebbe Love a colpire qualcuno in testa e gettarlo nella gabbia?’. E la risposta è che abbia fatto qualcosa per danneggiare il suo bambino.

You è stato appena rinnovato per una quarta stagione da Netflix.