Imagine Dragons a Milano nel 2022, per un unico concerto italiano in programma in occasione degli I-Days all’Ippodromo Milano Trenno.

La band presenterà il suo ultimo album Mercury – Act 1, a cui ha fatto seguito l’annuncio delle date del Mercury World Tour 2022 che li vedrà calcare un solo palco in Italia per un’unica data attesa l’11 giugno 2022 a Milano.

Gli Imagine Dragons a Milano nel 2022 saranno gli headliner degli I-Days in programma all’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021. Per accedere alla prevendita anticipata, ogni utente dovrà scaricare il coupon dalla sezione Vantaggi dell’App. Il codice andrà utilizzato su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/imagine-dragons-banca-intesa-presale.html

Per la vendita generale, i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, con 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli e 74 miliardi di stream, gli Imagine Drragons sono la band più rappresentativa nella scena rock attuale. Nel 2022 saranno in tour per presentare i brani del nuovo disco di inediti all’interno di un lungo tour che prende il via il 30 maggio da Praga, nella Repubblica Ceca.

Stadi e Arene all’aperto delle principali città europee saranno le location dei concerti attesi anche nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris. In Italia il gruppo terrà un concerto speciale in occasione, appunto, degli I-Days di Milano.

La band è formata da Dan Reynolds (voce, chitarra acustica, tastiera, percussioni), Wayne Sermon (chitarra elettrica e acustica, mandolino elettrico, percussioni, cori), Ben McKee (basso, tastiera, sintetizzatore, percussioni, cori) e Daniel Platzman (batteria, percussioni, viola, cori).