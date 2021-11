Col finale di Transplant in onda su Sky Serie termina la programmazione del dramma medico canadese, in onda in Canada su CTV e negli Stati Uniti su NBC. Sky l’ha trasmesso in prima visione assoluta per l’Italia dallo scorso settembre, ogni lunedì sera.

Il finale di Transplant va in onda il 1° novembre con gli ultimi episodi della serie che segue le vite dello staff dello York Memorial Hospital, e in particolare quella del medico Bashir “Bash” Hamed, rifugiato siriano arrivato in Canada in fuga dalla guerra civile, che svolge il suo internato nel pronto soccorso dell’immaginario ospedale di Toronto.

Ecco le trame del finale di Transplant, in onda in prima tv con gli episodi 11, 12 e 13 lunedì 1° novembre, dalle 21.15 sul canale 112 di Sky.

Bash è alle prese con un improbabile paziente e Mags cerca di trovare un equilibrio nella sua vita. Theo discute animatamente con la moglie, Melissa. June cerca di comunicare con un paziente adolescente…

Bash si prende cura di una giovane madre dipendente dall’uso di oppiacei, ma crede che i sintomi presentati dalla donna siano causati da qualcos’altro. Mags cerca di aiutare un paziente il cui stato di salute…

Bash e Mags corrono per salvare una donna che presenta dei sintomi strani e potrebbe aver ricevuto delle cure sbagliate.

Il finale di Transplant non rappresenta la conclusione della serie. Nel giugno 2020 il medical drama è stato rinnovato per una seconda stagione: le riprese sono iniziate nel febbraio 2021, sempre a Montréal, ma la serie non ha trovato spazio nella programmazione autunnale della NBC e sarà collocata nel palinsesto di metà stagione. Questo potrebbe voler dire che Transplant 2, con 13 nuovi episodi, non debutterà oltreoceano prima di marzo 2022 e di conseguenza non arriverà in Italia prima della fine del prossimo anno.

Dopo il finale di Transplant, la seconda stagione riprenderà quasi immediatamente da dove si è interrotta la prima, con il dottor Bashir Hamed (Hamza Haq) e i suoi compagni specializzandi che annaspano dopo che il dottor Jed Bishop (John Hannah), il capo della medicina d’urgenza dell’ospedale, è stato colpito da un possibile ictus. La produzione ha confermato nel cast gli attori Hamza Haq, Laurence Leboeuf, John Hannah, Jim Watson, Ayisha Issa e Linda E. Smith, annunciando che Torri Higginson, l’infermiera capo del pronto soccorso Claire Malone, è stata promossa a volto regolare della serie e dunque avrà molto più spazio in scena.