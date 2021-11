Quando si riscoprono i più grandi successi dei Red Hot Chili Peppers è d’obbligo disinnescare ogni freno inibitorio e buttarsi in pista, anche quando si tratta di ballate. La band di Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith è uno degli esempi più autorevoli di funk rock, stile che negli anni è stato innalzato come un calice prezioso da tanti nomi dignitosi come gli innegabili Faith No More, King’s X, rivoluzionato da Rage Against The Machine e sperimentato dagli Incubus e tanti altri.

Motore del loro groove è la combinazione Smith–Flea (tra i bassisti migliori al mondo), e le barre di Kiedis fanno da collante perfetto.

Under The Bridge (1992)

Un arpeggio micidiale, un testo autobiografico e un crescendo di emozione: questa è Under The Bridge dal capolavoro Blood Sugar Sex Magik (1991), autentico masterpiece degli anni ’90 con una band in perfetta forma.

Californication (2000)

Title track del fortunatissimo disco del 2000, Californication è un esempio di rock alternativo e dolcezza, uno spaccato sul declino dell’occidente di cui vengono evidenziati i lati oscuri. Il tutto con una certa autorevole amarezza.

Scar Tissue (2000)

Con Scar Tissue i Red Hot Chili Peppers inaugurano il ritorno di John Frusciante alle chitarre dopo la parentesi con Dave Navarro. Il risultato è una ballata on the road, dalle forti influenze alternative rock. Oggi è uno dei brani più richiesti nei concerti.

By The Way (2002)

Funk Rock allo stato puro, con quelle pennate mute di Frusciante che suonano come un elicottero e il groove incontenibile di Flea al basso: By The Way è uno dei pezzi più popolari della band di Anthony Kiedis.

Dani California (2006)

Dani California non può mancare tra i più grandi successi dei Red Hot Chili Peppers, primo estratto da Stadium Arcadium (2006).