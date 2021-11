Il debutto di Grey’s Anatomy 17 su La7, rimandato per tutto il mese di ottobre, è finalmente arrivato: lunedì 1° novembre, in prima serata, parte in chiaro la penultima stagione del medical drama in ordine di tempo, quella dedicata interamente (a differenza di altri show a tema medico) alla pandemia da Covid-19, con la missione di raccontarla dal punto di vista di medici, sanitari e pazienti.

Grey’s Anatomy 17 su La7, al via con tre episodi nel primo appuntamento del 1° novembre, è anche la stagione di grandi ritorni di ex protagonisti come Patrick Dempsey, apparso a sorpresa, senza che fosse annunciata la sua partecipazione, già nel primo episodio della stagione. Con la malattia che colpisce la protagonista Meredith Grey, gli sceneggiatori hanno immaginato una sorta di limbo tra la vita e la morte, una dimensione onirica in cui la dottoressa rivede le persone care che ha perso e cerca di trovare in loro la forza per tornare indietro, risvegliarsi dal coma della terapia intensiva in cui è finita a causa del Covid.

Negli episodi di Grey’s Anatomy 17 su La7 non tornerà solo Dempsey, presente in 4 episodi per la prima volta dopo il burrascoso addio nel 2015, su cui sono appena emersi nuovi inquietanti rumors. Tornano in scena come guest star anche TR Knight (George O’Malley), Eric Dane e Chyler Leigh (Mark e Lexie), sempre sulla spiaggia che rappresenta il limbo di Meredith.

Grey’s Anatomy 17 su La7, con la protagonista rimasta tra la vita e la morte quasi per l’intera stagione, racconta in modo vivido ed emozionante lo stress fisico ed emotivo dei medici travolti dalla pandemia, sotto ogni profilo, da quello prettamente sanitario a quello amministrativo e incrocia le conseguenze sociali del Covid con le proteste del movimento Black Lives Matter, con un costante sguardo sull’attualità che rende questo storico format ancora capace di risultare contemporaneo. Quest’edizione nonostante la drammaticità del tono dovuto al racconto della pandemia, non ha rinunciato ad un’ennesima morte eccellente, oltre a dire addio in maniera agrodolce ad altri due personaggi principali che escono di scena.

Grey’s Anatomy 17 su La7 parte coi primi tre episodi in prima serata, dopo Otto e Mezzo, proseguirà ogni lunedì con due episodi. L’intera stagione è disponibile in Italia per gli abbonati alla piattaforma Disney+, che ha appena diffuso in esclusiva anche la stagione 18.