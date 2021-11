Sono stati svelati gli ospiti di Fiorella Mannoia su Rai3 stasera con una nuova puntata de La Versione Di Fiorella. Con lei in seconda serata Rai ci saranno i cantanti Luca Barbarossa e Tosca.

A loro si unirà l’artista e scultore internazionale Jacopo Cardillo aka Jago.

Il nuovo programma TV di Fiorella Mannoia ha preso il via la scorsa settimana e si appresta ad entrare nella sua seconda settimana di programmazione.

Lunedì 1 novembre il nuovo programma di Fiorella Mannoia accoglie in studio tre ospiti e tanti alti saranno quelli attesi nelle puntate successive. La Versione Di Fiorella va in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai3 alle 23:15. Anche questa settimana, la Mannoia sarà accompagnata da personalità della cultura e dello spettacolo ma non solo.

La Versione Di Fiorella prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90). Ciò che la cantante offre al suo pubblico è la sua personale visione di fatti realmente accaduti nello stesso giorno della messa in onda del programma ma in altri anni e in qualsiasi parte del mondo.

Ci sarà spazio per sottolineare ricorrenze e festeggiare compleanni ed eventi particolarmente importanti, che vivranno attraverso il racconto di Fiorella Mannoia e dei suoi ospiti. In ogni appuntamento si alternano infatti diversi ospiti e amici della conduttrice, che portano una testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno.

Intervengono nel racconto e si inseriscono in un contesto di ricordi in cui a fare da padrona è naturalmente la musica, insieme ai filmati di repertorio del fatti del racconto.

Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

Le prossime puntate in onda su Rai3 in seconda serata sono quelle di giovedì 4 novembre e venerdì 5 novembre.

I prossimi ospiti:

Giovedì 4 novembre

Silvio Orlando

Giuseppe Pirozzi

Giorgia