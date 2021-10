Si prospetta una domenica pomeriggio di fuoco in Campania. Oggi, 31 ottobre alle ore 18.00, presso lo Stadio Arechi di Salerno ci sarà l’attesissimo derby Salernitana-Napoli, valido per l’undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti vorranno continuare la scia di risultati positivi per restare in vetta alla classifica, ma dovranno scendere in campo senza Osimhen, out per infortunio. Il centravanti nigeriano, purtroppo, non è stato convocato per un dolore al polpaccio sorto già durante il derby contro la Roma (di sette giorni fa) e che si è portato dietro fino ad oggi. Ma vediamo insieme quali sono i tempi di recupero, se c’è da preoccuparsi e quante partite potrebbe saltare.

Stando alle ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Mattino’, il bomber nativo di Lagos ha voluto giocare anche contro il Bologna (nel turno infrasettimanale vinto per 3-0) malgrado percepisse già il fastidio al polpaccio. Durante l’allenamento di ieri svolto al Konami Center di Castel Volturno, il numero 9 azzurro continuava ad accusare un dolore muscolare al gastrocnemio destro ed a quel punto il dottor Canonico insieme al tecnico Spalletti hanno deciso che non era più il caso di forzare e di andare incontro a rischi evitabili. Questa mattina Osimhen si è recato presso la Clinica Pineta Grande per sottoporsi ad una risonanza magnetica così da capire l’entità dell’infortunio ed il periodo di stop.

Sempre secondo il quotidiano partenopeo, è molto difficile che l’ex Lille venga rischiato contro il Legia Varsavia in Europa League, dunque in via precauzionale è più che probabile che venga lasciato a casa a riposo anche giovedì. A questo punto le condizioni di Osimhen saranno da valutare nei prossimi giorni, e, considerando che ci sarà un ulteriore sosta per le Nazionali, non è da escludere che l’attaccante possa non essere convocato anche contro il Verona, che si disputerà domenica 7 novembre al Maradona. Insomma, un po’ di preoccupazione c’è, ma non è questo il caso di fare allarmismi.