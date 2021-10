Un nuovo upgrade è stato rilasciato per gli smartwatch Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3, che ricordiamo essere stati lanciati in Italia il mese scorso. L’aggiornamento è contraddistinto dal numero di versione 8.18.11.1, che non pare aggiungere nuove funzioni ai wereable, migliorando però l’esperienza utente e rendendo i dispositivi più stabili (tutte cose comunque molto gradite). Parliamo di tre indossabili da poco arrivati nel nostro Paese, che difficilmente possono essere ottimizzati, se non per qualche piccolezza qua e là (l’arrivo di nuove funzioni già da adesso era poco probabile, anche se in futuro tutto potrebbe succedere).

Potete già scaricare l’upgrade per gli Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 (ricordate che prima dovrete aggiornare all’ultima versione disponibile l’app companion (potete verificare la cosa direttamente nel Google Play Store), entrando poi nel pannello relativo agli aggiornamenti software per scaricarlo ed installarlo). Prima di procedere all’upgrade, ricordate di verificare che la percentuale di carica residua sia superiore al 50%, così da evitare che gli Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 possano spegnersi durante il processo (cosa che potrebbe comportare qualche disturbo che è sempre meglio eludere, visto che è facilmente fattibile). Non dovreste tardare molto nel ricevere l’upgrade, che risulta già disponibile in Italia.

Voi cosa ci dite degli Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3? Pensate possano essere gli smartwatch che stavate cercando per mantenervi in forma ed in salute (fermo restando che il loro utilizzo non va mai sostituito al parere di uno specialista e di un’attenta visita di controllo). Dell’upgrade non possiamo dirvi molto altro a questo punto, sperando di essere stati abbastanza chiari nella descrizione di cui sopra. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.