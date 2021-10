Tra i suoi fan è scattata la caccia al nome ma i dubbi in merito sono davvero pochi. Tiziano Ferro ne La Casa Di Carta sarebbe Latina, nonostante il recente trasferimento a Los Angeles, dove condivide la vita quotidiana con il marito Victor.

L’artista condivide un video in cui si mostra con il costume de La Casa Di Carta, una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi anni, che ha appassionato anche l’artista di Latina, e proprio questa sarebbe la città che gli fornirebbe il nome il un mondo parallelo.

“Mai costume di Halloween fu più azzeccato. Al termine di questa settimana di celebrazioni bellissime per i ‘nostri’ XX anni ma anche di grande dolore e frustrazione, è il caso di dire: non sottovalutate ‘La Resistenza’“, scrive Tiziano Ferro sui social condividendo l’outfit che ha scelto per la festa di Halloween ma ricordando anche le celebrazioni per i suoi primi 20 anni di carriera.

20 anni fa, il 26 ottobre 2001 per l’esattezza, usciva il suo disco d’esordio: Rosso Relativo. Ora l’album torna nei negozi in versioni celebrative speciali, una già disponibile e l’altra in vendita tra pochi giorni. Rosso Relativo Anniversary Edition è un box disponibile dal 29 ottobre al prezzo consigliato di 56,55 euro disponibile in versione vinile. Il doppio CD sarà invece in vendita dal 5 novembre al prezzo di 24,25 euro.

Oltre all’album che ormai tutti ascoltiamo da 20 anni, nelle versioni di Rosso Relativo rilasciate per l’anniversario anche tutte le versioni dei singoli estratti dal disco, in tutte le lingue e l’album Rojo Relativo (versione di Rosso Relativo per il mercato latino).

Tiziano Ferro è atteso in tour negli stadi nel 2023. La tournée era inizialmente prevista per il 2020 ed è stata rimandata causa covid. Le nuove date sono in attesa di comunicazione.