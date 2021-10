The Victim debutta in Italia domenica 31 ottobre, in prima visione assoluta su Sky Investigation e in streaming su NOW: la miniserie britannica in 4 episodi di BBC One è un classico thriller poliziesco arricchito da una profonda caratterizzazione dei personaggi, che ne fa un racconto avvincente sul senso della giustizia.

The Victim non si ispira a un caso di cronaca specifico, ma è estremamente attuale perché affronta un caso di presunto crimine mosso dall’odio. La trama è incentrata sulla storia di Anna Dean (interpretata da Kelly Macdonald), un’infermiera che non ha mai superato il lutto per la perdita del figlio, ucciso 14 anni prima da un altro adolescente finito sotto accusa per “incitamento all’omicidio“. Quando la notte di Halloween Craig Myers (interpretato da James Harkness), un tranquillo padre di famiglia, apre la porta ai bambini per il classico “dolcetto o scherzetto”, viene aggredito da uno sconosciuto: tutto sembra indicare in Anna Dean la mandante, visto che la donna lo aveva indicato sui social come l’assassino del figlio, Eddie J. Turner, a cui è stato concesso di rifarsi una vita con una nuova identità dopo aver scontato una lieve pena.

Al centro di The Victim c’è dunque la battaglia di questa madre per trovare l’omicida del figlio e vendicarsi di una punizione giudicata ingiusta: la sua spedizione punitiva contro il presunto colpevole riapre un caso complesso, su cui è chiamato ad indagare il detective Stephen Grover. Convinto che Anna abbia consegnato Craig alla gogna mediatica aizzando la folla contro un uomo innocente che non è l’assassino di suo figlio, l’investigatore dovrà stabilire da che parte sta la verità e chi sia la vera vittima in questa dolorosa vicenda, dubbio che accompagnerà lo spettatore dal primo all’ultimo episodio. A ben vedere è proprio questo il senso di questo sofisticato thriller britannico: a che punto può spingersi la sete di giustizia? E quanto è difficile tracciare la linea divisoria tra colpevoli e vittime?

Ecco le trame di The Victim, in onda con tutti e quattro gli episodi della miniserie su Sky Investigation (canale 114 di Sky) domenica 31 ottobre, in prima serata a partire delle 21.15.

Quindici anni dopo l’omicidio di suo figlio, Anna Dean (Kelly Macdonald) arriva all’Alta Corte di Edimburgo per l’inizio di un importante caso giudiziario – ma è lei la vittima o l’accusata?

Anna è determinata a dimostrare che Grover si sbaglia e che Craig è Eddie J. Turner. L’apparizione di Craig al banco dei testimoni porta rivelazioni sul suo passato.

Craig è sempre più isolato, ma anche l’ossessione di Anna per lui sta rovinando la sua vita familiare. Intanto, Grover scopre un nuovo testimone.