Abbiamo finalmente un aggiornamento per tutti coloro che scrivono sui social “non funziona Roblox“. Il momento del ripristino del servizio non è ancora arrivato, ma adesso sappiamo quando riapre. O meglio, che siamo ad un passo dal ritorno online della piattaforma. Ecco perché questa domenica abbiamo deciso di tornare sull’argomento, dopo alcune indicazioni extra che abbiamo voluto condividere coi nostri lettori nella giornata di sabato. Vediamo dunque come stanno le cose stamane.

Non funziona Roblox il 31 ottobre: quando riapre?

In tanti si chiedono “quando riapre Roblox“?. Un orario preciso non c’è ancora, ma la fortissima sensazione è che in giornata si possa sbloccare la situazione una volta per tutte. La fiducia nasce da un post pubblicato sui social dallo staff nella notte tra sabato e domenica: “Stiamo ancora facendo progressi sull’interruzione di oggi. Continueremo a tenervi aggiornati. Ancora una volta, ci scusiamo per il ritardo. Sappiamo che questo blackout non sia correlato ad eventi specifici o partnership sulla piattaforma”.

L’ottimismo di cui vi stavamo parlando, nonostante non funziona Roblox di domenica mattina, arriva tuttavia da un commento al suddetto post da parte della stessa assistenza: “Crediamo di aver individuato una causa interna sottostante dell’interruzione. Stiamo eseguendo i lavori di ingegneria e manutenzione necessari per rimettere in funzione Roblox al più presto. Grazie per la pazienza“.

Insomma, non funziona Roblox nel momento in cui va online il nostro articolo, ma se vi chiedete quando riapre il servizio, ci sono buone ragioni per sperare in un ritorno nel corso della giornata. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni su questa vicenda. Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi, riportando eventualmente qualche indicazione in più rispetto a quello che siamo riusciti a condividere con tutti voi fino a domenica mattina.