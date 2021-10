Domani 31 ottobre sarà Halloween, pronti a festeggiarlo? Che si tratta di una festa di origine americana lo sappiamo, ma meglio sfruttare l’occasione per divertirsi piuttosto che deprimersi, non credete? Volete provare a fare gli auguri buon Halloween 2021 nel migliore dei modi, raggiungendo amici e parenti vicini e lontani? Potete farlo con le frasi, spaventose e simpatiche (ne abbiamo messe un po’ e un po’, così da poter accontentare tutti, senza distinzioni).

– Buon Halloween! Mi raccomando: non perdere molto tempo per la maschera… basta un’aggiustata ai capelli e via! – C’è qualcosa di inquietante nella luce della Luna (Joseph Conrad). – Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento (Jean-Paul Malfatti) – Ogni qualvolta incontro un idiota penso a quanto sia stata ingiusta la vita ad avergli dato una zucca vuota, ma senza la possibilità di metterci dentro una candela. – Halloween è ritornato ed i mostri ha risvegliato. Per le strade questa notte, streghe ovunque nascoste. Ci saranno sguardi feroci ed orride voci. Maschere paurose ed ombrose che fan scherzi o regalan dolcetti, che saranno ben accetti. Streghe e vampiri ovunque ti giri. È una festa paurosa ma tanto gioiosa. I bambini amano i costumi raccapriccianti ed allo stesso tempo esilaranti. – Dolcetto, scherzetto, a casa vi aspetto. – Lasciatevi seguire della fantasia. Halloween sarà un’occasione per tornare bambini. Approfittatene per ridere, scherzare e sfogare ogni tipo di dispiacere, siate felici in questo giorno mostruoso… Buon Halloween!

Le frasi non vi sembrano abbastanza spaventose? Allora provare a fare gli auguri buon Halloween 2021 con le immagini, da poter inviare su WhatsApp, ma anche su Facebook, Instagram oppure attraverso il social o l’app IM che preferite. Ve ne alleghiamo di ironiche e divertenti, così da poter fare breccia certamente.

Infine, non potevano mancare i video per fare gli auguri buon Halloween 2021, a partire da oggi 30 e proseguendo anche domani 31 ottobre. Troverete una music mix a sfondo ‘Dolcetto o scherzetto’ decisamente ballabile, per passare ad un filmato con sottofondo musicale horror per tenere i vostri amici sulla corda. Bisogna divertirsi, spaventando e spaventandosi, facendo sempre attenzione a non comportarsi da zucche vuote, nel rispetto di sé stessi e degli altri.