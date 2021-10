Bisogna tornare necessariamente su un argomento che ormai tiene banco da 36 ore, visto che in tanti si stanno chiedendo perché non funziona Roblox. Un autentico down, coi server non raggiungibili ed un disservizio che sta creando non pochi disagi. Utenti e addetti ai lavori erano convinti che nella giornata di venerdì ci saremmo messi alle spalle questa vicenda, a poche ore di distanza dal nostro primo report sull’argomento, ma così non è stato. Proviamo a capire cosa possa esserci alla base dei problemi riscontrati coi server.

Capiamo perché non funziona Roblox: potenziali cause del down server

Come si nota accedendo a Down Detector, il down sta proseguendo anche oggi 30 ottobre. Non sappiamo ancora perché non funziona Roblox, visto che dallo staff non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito. Tuttavia, coi server ancora fuori uso, stanno prendendo piede tre teorie. Allo stato attuale, sono tutte potenzialmente plausibili e ci dicono per quale ragione non si possa accedere al servizio dalla tarda serata di giovedì. Proviamo ad analizzarle insieme.

Se vi state chiedendo perché non funziona Roblox, al momento della pubblicazione del nostro articolo potremmo dire che la tesi “più forte” riguardi il presunto attacco hacker. Possibile, dunque, che malintenzionati stiano “tenendo in ostaggio il gioco”, sperando di ottenere qualcosa da questa situazione. Le altre due strade ci conducono in primis ad un possibile sovraccarico dei server, dovuto a conti fatto ad un evento che si è tenuto negli ultimi tempi in collaborazione con il fast food americano Chipotle.

Infine, una possibile risposta alla domanda “perché non funziona Roblox” ci conduce ad un potenziale grosso aggiornamento in corso. Tuttavia, non si capisce per quale ragione non ci siano stati annunci da parte del team, qualora le cause del down dei server fossero riconducibili alla seconda o alla terza ipotesi. Vedremo come andranno le cose in giornata.