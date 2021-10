Ormai quello che stiamo vedendo in campo è un Napoli sempre più combattivo, solido, caparbio, guerriero e difficile da battere. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti proviene da dieci giornate di imbattibilità in Serie A, di cui solo un pareggio a reti inviolate ottenuto contro la Roma. Osimhen non è stato convocato per il derby campano contro la Salernitana: l’attaccante nigeriano è uscito anzitempo dal campo di allenamento per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro (polpaccio). Il suo posto dovrebbe essere coperto da Mertens o da Petagna (magari ci sarà una staffetta tra i due per il ruolo di prima punta). Il Napoli attualmente occupa la vetta della classifica a pari punti (28) con il Milan (per il momento unica principale rivale).

Il tecnico toscano avrà a disposizione buona parte della rosa e tutti i titolarissimi, ad eccezione del numero 9 e di alcuni calciatori ancora out, come Kostas Manolas, Kevin Malcuit e Adam Ounas. Tra i tre indisponibili l’esterno d’attacco algerino è l’unico vicino al rientro, ma vediamo insieme i tempi di recupero. Certamente il Napoli è pronto ad affrontare l’ultimo tour de force prima dell’ulteriore sosta per le Nazionali, ma ha la necessità di gestire le energie e di recuperare tutti gli azzurri a disposizione della rosa. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del ‘Corriere del Mezzogiorno’, tutti i calciatori attualmente out non rientreranno subito, mentre Ounas è quasi pronto.

Infatti, il 24enne ex Cagliari rientrerà tra i convocati per la trasferta di Varsavia (ritorno del match di Europa League), mentre il difensore greco ed il terzino francese torneranno dopo la sosta, ossia per l’attesissimo big match Inter-Napoli del prossimo 21 novembre. Spalletti non vuole fermarsi, sta preparando con molta cura il prossimo match contro la Salernitana, valido per l’undicesima giornata di Serie A, allertando la freschezza di Zielinski e Politano. Per ora anche la retroguardia partenopea continua a far parlare di sé grazie ai numeri da capogiro ottenuti con Ospina in porta (vera saracinesca), e la coppia di centrali Koulibaly-Rrahmani. Insomma, un buon momento per un Napoli divertente, spettacolare e spumeggiante.