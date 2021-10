Quali sono le serie tv Prime Video a novembre 2021? Molte novità in arrivo in questo mese invernale, a cominciare dalla comedy Vita da Carlo, presentata durante la Festa del Cinema di Roma. Grande attesa anche per l’adattamento dei romanzi fantasy La Ruota del Tempo, con protagonista Rosamund Pike. Scopriamo nel dettaglio le serie tv Prime Video a novembre 2021.

Si parte il 5 novembre con Vita da Carlo, serie tv scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. Una comedy di 10 puntate che racconta la sua carriera, in cui l’attore e regista romano interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori.

Il 12 novembre esce Always Jane, il racconto, da vicino, del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell’amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico. Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il momento più facile per crescere un’adolescente transgender, per fortuna ci sono i Noury, sempre presenti e capaci di affrontare la vita quotidiana con un umorismo irriverente.

Nella stessa data, Prime Video rende disponibile la docuserie in quattro episodi Pau Gasol: It’s About The Journey, che ripercorre l’ultimo periodo della carriera di Pau Gasol come giocatore di basket professionista. L’ultima partita NBA a cui ha preso parte si è tenuta nel marzo 2019. Nel maggio dello stesso anno si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare una frattura da stress al piede sinistro. Da allora ha lavorato tenacemente per tornare in campo. Lo scorso marzo, Gasol è tornato al FC Barcelona, sua squadra di esordio come professionista 20 anni fa, e quest’estate ha giocato per l’ultima volta nella Nazionale spagnola durante le Olimpiadi di Tokyo.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è l’adattamento televisivo in uscita su Prime Video il 19 novembre. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Il mese si chiude con Hanna 3, disponibile dal 24 novembre. In questa terza stagione, la protagonista interpretata da Esmé Creed-Miles, sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Mentre Hanna si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.