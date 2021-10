Kiernan Shipka sarà la protagonista di una nuova serie tv. L’ex protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina passa dal lanciare incantesimi a scalare Wall Street.

Hulu sta sviluppando un progetto televisivo dal nome The Golden Cage, con Darryl Taja (The Perfect Guy) e Adam Rodin (Extant) come produttori, ideato e scritto da Oskar Nordmark. La regista britannica vincitrice del BAFTA Susanna White (Andor) dirigerà l’episodio pilota e fungerà da produttore esecutivo.

Descritto come “Suits che incontra Wall Street di Oliver Stone”, The Golden Cage esplorerà fino a che punto una donna (Shipka) si spingerà pur di camuffare il suo passato mentre scala le vertiginose vette di Wall Street.

Kiernan Shipka riprenderà il ruolo di Sabrina Spellman in un episodio speciale di Riverdale 6, che funge da crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina. La trama è incentrata su Cheryl Blossom (Madeline Petsch) che esegue un incantesimo mentre la vita di un amato membro della famiglia Blossom è sospesa tra la vita e la morte. Quindi, chi meglio di una strega come Sabrina può assisterla? Nel finale della quinta stagione, Cheryl ha invocato un’antica maledizione pronunciata dalla sua antenata Abigail mentre veniva bruciata viva come strega, e come risultato un vento freddo ha soffiato attraverso Riverdale. Il maleficio era destinato agli antenati di Archie, Betty e Jughead, e potrebbe avere conseguenze proprio sui tre ragazzi.

“Non pensavo di tornare”, ha ammesso l’attrice in un’intervista con ComicBook. “Beh, anche quando abbiamo girato la stagione 4, non sapevamo che fosse l’ultima. Quindi non ho avuto alcun preavviso. Amo così tanto Sabrina che ogni volta che riesco a interpretarla, sono presente.”

Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stata pubblicata in quattro stagioni su Netflix, dal 2018 al 2020. All’epoca, la Shipka non era a conoscenza di alcun piano per un episodio crossover, e non sapeva nemmeno che con la fine delle riprese dell’ultima stagione sarebbe tornata a interpretare quel ruolo.