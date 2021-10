Alba Parietti imita Mick Jagger a Tale E Quale Show 2021. Con questa scelta gli autori del format di Carlo Conti stanno sul pezzo, date le ultime notizie dal fronte del rock. Sono giorni, questi, in cui è esplosa la notizia sui Maneskin che apriranno il concerto dei Rolling Stones il 6 novembre a Las Vegas. Un vero e proprio boom per la band romana capitana da Damiano David.

Alba Parietti imita Mick Jagger

Alba Parietti, non a caso, in una delle puntate precedenti di Tale E Quale Show 2021 ha indossato i panni proprio del frontman dei Maneskin con la cover di Zitti E Buoni. Per interpretare il leggendario Mick Jagger, voce degli Stones, Alba Parietti ha cantato Angie, iconico brano contenuto in Goats Head Soup (1973) nonché uno dei brani più famosi della band britannica. Completo bianco, camicia blu, un’acconciatura british e una ritoccata agli zigomi: il trucco c’era, ma l’interpretazione ha diviso il pubblico come tutte le performance della showgirl torinese.

Dal tavolo dei giudici si respirava già un certo imbarazzo da parte di Cristiano Malgioglio, che si portava la mano sulla fronte e scuoteva la testa per disperazione. Come previsto, infatti, il verdetto è arrivato.

Il parere dei giudici

Non sono mancate le battute: “Hai portato fortuna ai Maneskin, ora anche ai Rolling Stones?”, ma il giudizio di Loretta Goggi e Giorgio Panariello ha premiato il coraggio di mettersi in gioco, considerazione condivisa dalla stessa Parietti: “Non sono una cantante e penso di averlo ampiamente dimostrato. Questo è un gioco”.

Il severissimo Malgioglio dice: “Da te mi aspettavo un’Alba, invece mi hai dato un tramonto“. Fa una pausa, poi aggiunge: “Ci sono i carabinieri nei camerini? Ci sarebbe da darle una multa!”.

Di seguito il video in cui Alba Parietti imita Mick Jagger con una performance che divide il pubblico.