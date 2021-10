Mancano poche ore ad una svolta per le nostre giornate, visto che dovremo salutare l’ora legale e procedere con il cambio ora solare 2021. Esattamente come avvenuto un anno fa sul nostro magazine, vogliamo condividere coi nostri lettori alcune linee guida per non farsi trovare impreparati in un contesto simile. Cerchiamo di comprendere come e quando cambieranno le cose, evitando spiacevoli sorprese nel caso in cui domenica mattina la nostra sveglia debba suonare presto.

Salutiamo l’ora legale e cambio ora solare 2021: tutto quello che dobbiamo sapere

La buona notizia è che, salutando l’ora legale, tutti noi potremo dormire un’ora in più. Il motivo è semplice, in quanto con il cambio ora solare 2021, alle 3 del mattino di domenica 31 ottobre dovremo spostare le lancette dei nostri orologi un’ora indietro. Tornando in questo modo alle 2. Qualora l’aggiornamento non riguardi i nostri smartphone, consiglio vivamente a tutti di procedere con il cambio dell’ora prima di andare a letto, in modo tale che eventuali sveglie siano da subito allineate al nuovo orario.

Situazione diversa, invece, con gli smartphone di nuova generazione. Sia con Android, sia con iOS, infatti, l’aggiornamento ed il cambio ora solare 2021 dovrebbe essere del tutto automatico. Per evitare imprevisti, consiglio a tutti di lasciare il device acceso nella notte tra sabato e domenica, impostando prima di andare a letto l’orario in cui vi dovrete alzare. Dopo aver cambiato ora in autonomia, la sveglia scatterà nel momento in cui la imposterete la sera antecedente. Ovviamente con l’aggiornamento del nuovo orario.

Dunque, occhi aperti e seguire queste semplici linee guida per procedere nel modo giusto all’aggiornamento dell’orario. Solo così, infatti, la transizione dall’ora legale all’ora solare 2021 sarà del tutto indolore per tutti voi.