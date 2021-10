I Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ sono stati appena presentati in Cina, insieme ai Redmi Watch 2 e Redmi Buds 3 Lite. I device appaiono più che interessanti, anche se non sappiamo ancora se arriveranno o meno in Europa. I Redmi Note 11 Pro e Pro+ integrano uno schermo da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, con spinta garantita dal processore MediaTek Dimensity 920 (octa-core da 2,5 GHz realizzato con processo produttivo a 6nm), assistito da 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

Presenti le connettività dualSIM, 5G, 4G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, jack per le cuffie da 3.5mm, IrDA, GPS, GLONASS, Beidou, BDS e USB-C. Il lettore di impronte digitali è disposto sul lato. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale Samsung HM2 da 108MP (1/1,52″, f/1,9, Super Pixel da 2,1 μm con pixel binning 9-in-1, dual native ISO), un ultra-grandangolare da 8MP (campo visivo di 118°) e da un teleobiettivo macro da 2MP (zoom ottico 2x, f/2,4). La fotocamera frontale include un unico sensore da 16MP. Il Redmi Note 11 Pro presenta una batteria da 5160mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W, mentre il Note 11 Pro+ un’unità da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W. Non mancano una coppia di speaker simmetrici con SOUND BY JBL ed escursione di 0,65 mm, Dolby Atmos. Il primo è disponibile nelle colorazioni Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple e Milky Way Blue (Glossy), mentre il secondo in Mysterious Black, Forest Green e Timeless Purple.

Il Redmi Note 11, invece, include uno schermo LCD IPS da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il device è spinto dal processore MediaTek Dimensity 810 5G (octa-core da 2,4GHz realizzato con processo produttivo a 6nm), con 4/6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore presenta due sensori, di cui uno da 50MP con lunghezza focale equivalente di 26 mm ed il secondo ultra-grandangolare da 8MP. La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Presente anche la certificazione IP53, con disponibilità nelle nuance Mysterious Black, Milky Way Blue e Mint Green. Il Redmi Note 11 Pro ha un prezzo di 241, 268 e 295 euro, rispettivamente per i modelli da 6/128, 8/128 e 8/256GB. Il Note 11 Pro+ costa 268, 295 e 321 euro (nelle stesse configurazioni). Il Redmi Note 11 ha un listino di 160, 174, 201 e 228 euro, nelle versioni 4/128, 6/128, 8/128 e 8/256GB.