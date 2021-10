Un doppio episodio di The Resident 3 attende il pubblico di Rai2 a partire dalle 22.00 circa. I fan sono già pronti a piazzarsi davanti alla tv per capire cosa ne sarà di Conrad, Nic e i loro colleghi ma a far paura sono le anticipazioni degli episodi del 5 novembre quando sarà un membro del Chastain ad arrivare in corsia in fin di vita, a chi toccherà?

Il dubbio rimane e solo gli episodi della prossima settimana daranno al pubblico la risposta che tutti attendono, prima di allora, però, i fan dovranno piazzarsi davanti al televisore questa sera per due episodi dal titolo Un disastro annunciato e La giornata degli infermieri in cui in pronto soccorso arriva un pilota di aeri di linea visibilmente ubriaco anche se le sue analisi svelano che non è il risultato di una notte brava ma solo di un problema ben diverso. Il giovane dottore è in dubbio, fare o non fare rapporto alla FAA?

Alla fine la sua decisione comprometterà il suo percorso, ma cosa succederà? Nel frattempo, Conrad parla con Nic delle ricerche che sta facendo sulla morte di Jesse mentre AJ rivela ai suoi genitori di aver incontrato il suo vero padre. Adaku chiede a Mina di essere la madrina del bambino mentre Bell si ritrova a vivere un’esperienza da paziente nel suo stesso ospedale.

Nel secondo episodio di The Resident 3 in onda oggi, al Chastain gli infermieri non riescono più ad andare avanti per via dei turni sfiancanti e le cose peggiorano quando Jessica, sulla strada di casa, finisce per addormentarsi al volante rimanendo coinvolta in un terribile incidente. Nel frattempo, Cain è impegnato in un’operazione particolarmente rischiosa e le cose non faranno altro che cambiare in peggio per lui. Conrad scopre che al padre Marshall è stato somministrato lo stesso farmaco che potrebbe aver ucciso Jessie.