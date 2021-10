Mark Zuckerberg annuncia che la società che controlla Facebook cambierà nome in Meta, un nome che in Italia è associato al cantante Ermal Meta.

Nel momento dell’annuncio non sono stati pochi coloro che suoi social hanno associato il nome della nuova azienda al cantante di origini albanesi che ha conquistato l’Italia intera a suon di profonde canzoni. Stamattina, con l’ironia che lo contraddistingue, Ermal Meta ha ricambiato il saluto a Mark Zuckerberg.

L’amministratore delegato di Facebook aveva postato sui social un selfie che lo vedeva posare dinanzi all’insegna della nuova società: il nuovo nome e quel logo che ricorda l’infinito, insieme al messaggio “Hello Meta”.

Ermal Meta lo condivide oggi e risponde al saluto con ironia: “Hello, Zuckerberg”.

Oltre al social network Facebook, Meta controllerà Instagram, WhatsApp e gli altri servizi del gruppo. Il cambiamento nel nome si deve al fatto che quello passato non avrebbe più rispecchiato il grande valore del gruppo. “Non può più rappresentare tutto quello che stiamo facendo oggi, tantomeno quello che faremo in futuro”, le parole di Mark Zuckerberg nel presentare una svolta storica che, tuttavia, non avrà alcuna conseguenza per gli utenti.

Vi abbiamo parlato di Meta in questo articolo in cui vi abbiamo spiegato le differenza con Facebook e lo scopo del nuovo progetto presentato nelle scorse ore da Mark Zuckerberg. Meta sarà un brand che racchiuderà le app social già note, unitamente al progetto Metaverso. Da quest’ultimo prende il nome.

Un approfondimento sul Metaverso, il nuovo ambizioso “universo”, nello stesso articolo.