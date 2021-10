Monitorare i punti nevralgici della città e intercettare i bisogni dei cani senza dimora che vivono in strada al fianco dei loro amici umani senzatetto, questo è l’obiettivo che si pone Save the Dogs con il progetto ‘Amici di strada, compagni di vita‘. Ha preso il via dalla collaborazione con Fondazione Progetto Arca, il progetto pilota di Save the Dogs per offrire assistenza sanitaria e un kit con i beni di prima necessità ai cani senza dimora nella città di Milano.

Gli operatori di Save the Dogs sono chiamati a monitorare la situazione, intercettare i bisogni dei senzatetto che vivono in strada e instaurare con loro un rapporto di fiducia che possa portare ad una proficua collaborazione a favore dei loro amici a quattro zampe. Sarà questi ultimi a godere di assistenza veterinaria, vaccinazioni, sterilizzazione ed eventuali cure complesse.

Il progetto prevede anche la consegna di un kit di prima necessita non solo per affrontare l’inverno che sta per arrivare, ma anche l’estate con cibo, primo soccorso, guinzaglio, ciotola, cappottino o antiparassitari. Per il momento il progetto ‘Amici di strada, compagni di vita‘ riguarderà i senza dimora del centro e della periferia milanese che vivono in strada perché hanno perso il lavoro o per via di problemi famigliari e che hanno nei loro amici a 4 zampe il loro unico punto di riferimento.

La vita in strada non è facile soprattutto per coloro che non sfruttano i propri animali per raccogliere denaro e stimolare la generosità dei passanti, ancora di più con l’inverno alle porte visto che il freddo pungente mette a rischio la loro vita. Con il progetto pilota si proverà ad evitare il peggio cercando di intervenire nelle situazioni più complesse della città e dal suo successo potrebbe dipendere anche la promozione in altre città d’Italia.

Save the Dogs ha una filosofia ben precisa che mette al centro i nostri amici a 4 zampe: “Perché ogni cane ha diritto ad una vita dignitosa”. La loro missione parte dal presupposto che l’uomo abbia il dovere morale di proteggere gli animali e lavora affinché vengano tutelati la loro dignità e il loro benessere. Il loro progetto non può prescindere da questo così come il dovere civico di ognuno.