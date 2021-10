Si lavora con decisione al rilascio dell’aggiornamento iOS 15.2 per gli utenti Apple. Questo il dato che possiamo prendere in esame oggi 29 ottobre, in riferimento alle novità concepite dal colosso di Cupertino con il suo nuovo pacchetto software che arriverà a stretto giro. Dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso nella giornata di ieri sul nostro sito, occorre evidenziare che il team abbia rilasciato la prima beta pubblica. Ecco perché i riscontri sulla patch inizino ad essere più concreti per tutti.

Feedback sulle novità concepite dall’aggiornamento iOS 15.2

Cosa sappiamo fino a questo momento sulle novità concepite tramite l’aggiornamento iOS 15.2. Il punto della situazione è stato fatto da MacRumors, secondo cui è confermata la presenza di una funzione specifica per il pubblico Apple. Mi riferisco al tanto atteso rapporto sulla privacy delle app, che è stato concepito per consentire agli utenti di vedere la frequenza con cui le app hanno avuto accesso alle proprie informazioni sensibili. Chiaro il riferimento a dati come quelli inerenti posizione, foto, fotocamera, microfono e contatti negli ultimi sette giorni.

Rispetto a quanto trapelato ieri, occhio anche alle novità che sono state annunciate a proposito della funzione Chiamata automatica SOS di emergenza. Nello specifico, gli utenti possono premere rapidamente il pulsante laterale più volte per avviare questa particolare tipologia di chiamata, o in alternativa tenere premuti nello stesso istante il pulsante laterale e il pulsante del volume. Tramite l’aggiornamento iOS 15.2, dunque, tutto dovrebbe diventare più pratico.

Annunciato anche un miglioramento per quanto concerne la funzione di riepilogo delle notifiche nella beta, soprattutto dal punto di vista dell’interfaccia. Nei prossimi giorni capiremo meglio le novità integrali pensate con l’aggiornamento iOS 15.2. Qualora abbiate individuato altri elementi degni della nostra attenzione, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi.