L’approdo dell’iPhone 13 sul mercato permette di poter risparmiare qualche euro in più sull’acquisto dell’iPhone 12 ed a tal proposito, quest’oggi vogliamo evidenziare un’offerta molto interessante presente su Amazon e che riguarda l’iPhone 12 ricondizionato azzurro e con 64GB di memoria interna. Puntare sui modelli ricondizionati certificati a marchio Apple può garantire un ulteriore risparmio, ma vediamo più nel dettaglio cosa si intende per ricondizionato.

Il prezzo dell’iPhone 12 ricondizionato su Amazon il 29 ottobre

Dunque, dopo aver parlato di iPhone 11 ricondizionato in estate, proviamo a fare uno step in più. Si tratta di un dispositivo che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Di solito può capitare che qualche device si ritrovi con qualche problema dopo il processo produttivo, il più delle volte con un semplice cambio della batteria tutto ritorna normale.

Non bisogna pensare quindi a questi rigenerati come a dei prodotti di seconda mano, ma sono considerati alla pari di quelli nuovi di zecca. Chiaramente però il costo risulta essere minore e per questo c’è un vantaggio notevole se si vuole acquistare ad esempio questo iPhone 12 ricondizionato azzurro con 64GB di memoria interna. Tra l’altro si può contare su un anno di garanzia, anche se può essere spedito in una scatola generica non a marchio Apple.

Chiarito questo aspetto, vediamo a questo punto l’offerta che quest’oggi propone Amazon per questo iPhone 12 ricondizionato. Il dispositivo può essere acquistato sborsando la cifra di 693,99 euro, è stato applicato un ulteriore sconto del 5% rispetto al prezzo precedente che era di 728 euro. Un risparmio di circa 34 euro che può far comodo a molti, inoltre la spedizione è gratuita, anche se i tempi di consegna risultano essere un po’ più lunghi.

L’offerta di Amazon per questo iPhone 12 ricondizionato azzurro da 64GB di memoria interna è alquanto allettante e non è un caso che le scorte a disposizione siano molto limitate. Se quindi si ha intenzione di puntare su tale dispositivo, è bene affrettare i tempi d’acquisto. Ricordiamo come questo top di gamma sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield, processore A14 Bionic, 5G, resistenza all’acqua ed alla polvere ed un evoluto sistema fotografico.