Sarà una mini reunion de Il Trono di Spade quella che si realizzerà sul set della nuova serie Netflix 3-Body Problem, che sarà presumibilmente tradotta in italiano come Il Problema dei 3 Corpi. Si tratta di un adattamento della trilogia sci-fi di Liu Cixin, per il quale sono stati appena annunciati ben 12 volti del cast: tra questi Benedict Wong (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Tsai Chin (Shang–Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), e gli ex interpreti de Il Trono di Spade John Bradley e Liam Cunningham, che ritrovano così i creatori della saga epica David Benioff e DB Weiss.

La reunion de Il Trono di Spade riguarda dunque tanto il reparto creativo quanto il cast artistico: Benioff e Weiss sono showrunner e produttori esecutivi, legati a Netflix da un accordo generale per la creazione di contenuti originali che li ha già portati alla realizzazione della serie La Direttrice con Sandra Oh (qui la nostra recensione). Alexander Woo ha co-creato la serie con il duo di autori di Game of Thrones e farà da produttore esecutivo e sceneggiatore.

La reunion de Il Trono di Spade ne Il Problema dei 3 Corpi è solo un piccolo aspetto di un cast decisamente corale. Tra gli altri interpreti della serie si annoverano Jovan Adepo (già in When They See Us), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Jess Hong (Inked: The Brokenwood Mysteries), Marlo Kelly (Dare Me), Alex Sharp, Sea Shimooka (Arrow), Zine Tseng e Saamer Usmani (The Mauritanian).

Questo progetto che rappresenterà una reunion de Il Trono di Spade è in sviluppo ormai da tempo: Il Problema dei 3 Corpi è stata annunciata per la prima volta da Netflix nel settembre 2020 e solo un anno dopo è stato ufficializzato il cast. Il format si basa sulla pluripremiata trilogia di libri di Liu Cixin, il primo dei quali è stato pubblicato in Italia come Il Problema dei 3 Corpi, che racconta la storia del primo contatto dell’umanità con una civiltà aliena.