Il suo arrivo era tanto atteso e finalmente è arrivato: il Redmi Watch 2 è ufficiale. Il nuovo orologio intelligente ha tolto i veli in Cina insieme alla sua nuova linea di smartphone della serie Redmi Note 11 ed alle sue nuove true wireless, le Redmi Buds 3 Lite. Per chi ancora non lo conoscesse, andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche tecniche, le funzionalità ed il prezzo del nuovo dispositivo. Il Redmi Watch 2 sfoggia un display AMOLED da 1,69 pollici (pari ad un rapporto schermo/corpo del 63%), ovvero più cospicuo rispetto alla generazione precedente.

Il prodotto è dotato al suo interno di un processore di ultima generazione a basso consumo energetico, un modulo di geolocalizzazione indipendente dallo smartphone ed un supporto di connettività GPS, Bluetooth, GLONASS, Galileo e BeuDou. Diverse, inoltre, sono le funzionalità progettate per l’attività fisica e la salute, come il sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio (anche di notte) dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il supporto a 117 modalità di allenamento (di cui 17 professionali). Il Redmi Watch 2 è capace anche di rilevare le calorie bruciate e di monitorare gli intervalli di sonno. Tra le altre funzioni non poteva che mancare il modulo NFC per effettuare i pagamenti digitali in mobilità e l’impermeabilità fino a 5ATM.

Per quanto concerne la batteria, il produttore cinese garantisce un’autonomia fino a circa 12 giorni, la ricarica si esegue attraverso un dock di ricarica magnetica. Il Redmi Watch 2 ricordiamo essere disponibile in Cina fino a sabato 31 ottobre 2021 al prezzo di lancio di 349 Yuan, che corrisponde a 47 euro al cambio attuale. Dopodiché si potrà acquistare al costo di 399 Yuan (pari a 53 euro o qualcosa in più). Per il momento, non si sa ancora con certezza quando e se ci sarà la commercializzazione in altri Paesi mondiali, ma vi terremo aggiornati anche su questo aspetto.