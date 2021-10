Il Samsung Galaxy S22 potrebbe essere preordinato dal prossimo febbraio, almeno secondo quanto ipotizzato da Jon Prosser su Front Page Tech. Il noto leaker, avvalendosi di fonti anonime, ha fatto sapere che la settimana in questione corrisponderebbe alla 6 del 2022, vale a dire quella compresa tra il 7 ed il 13 febbraio. Il colosso di Seul, per adesso, non avrebbe ancora confermato la questione, per cui potrebbero esserci delle variazioni, nonostante la finestra temporale dovrebbe più o meno essere quella.

New exclusive stuff:



S21 FE in January 🧐



S22 in February 👀https://t.co/jf0JqUGNLQ — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2021

Resta confermato per l’11 gennaio il Samsung Galaxy S21 FE, che ha vissuto un periodo non facile, fino a pensare potesse essere cancellato a causa della carenza mondiale dei chip. Il Samsung Galaxy S22 Ultra, che farà parte della prossima line-up top di gamma, dovrebbe presentare un comparto fotografico completamente rinnovato nel design, in cui ogni obiettivo sarà isolato dall’altro, un po’ come già visto di recente per la serie dei Galaxy A. Le fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbero essere quattro (con in più, probabilmente, il sensore di profondità ed il flash LED): il principale da 108MP (grandangolare, modello aggiornato di HM3, 1/33″, pixel da 0,88um, f/1,8, FOV 85°), un ultra-grandangolare da 12MP (Sony, 0,6x, 1/2,55″, pixel da 1,4um, f/2,2, FOV 120°), due tele Sony di nuova generazione, di cui il primo da 10MP (10x, 1/3,52″, pixel da 1,12um, f/4,9, FOV 11°) ed il secondo pure da 10MP (3x, 1/3,52″, pixel da 1,12um, f/2,4, FOV 36°).

I Samsung Galaxy S22 dovrebbero essere spinti dalle ultime generazioni di SoC Qualcomm e Exynos, diversi a seconda dei mercati di destinazione (da noi arriverà, come sempre, la versione Exynos, salvo improvvisi capovolgimenti di fronte). Le batterie resteranno pressoché quelle, con un piccolo ribasso per i Samsung Galaxy S11 e Plus/Pro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.