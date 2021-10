In 140 città italiane e parecchie estere ci sono state migliaia e migliaia di persone che si sono raccolte in una preghiera vibrazionale, recitando il mantra dell’OM. Prima, ognuno lo faceva alle 21 nella sua casa, unito però a tanti che singolarmente lo praticavano. Tanto che le frequenze Schumann della terra hanno evidenziato dei picchi enormi in quell’ora. Ma davvero la preghiera, qualsiasi preghiera è così potente da essere più forte delle manifestazioni fatte di slogan? E sabato 30 ottobre l’esperimento si ripeterà alle 15.

Io sono sempre aperto a tutti i racconti che mi vengono fatti, anche quelli che appaiono i più inverosimili. Quindi, quando mi ha contattato MARINA TONINI dicendomi che gli alieni le avevano chiesto di organizzare una preghiera collettiva per aiutare la terra a vincere questa fase di negatività violentissima, ho accettato per buono tutto quello che mi raccontava. Mi sono collegato con lei nella prima puntata di WE HAVE A DREAM il 12 ottobre. Trovi il video di quella intervista a questo link di OptiMagazine

In quella occasione mi aveva detto che, quando gli alieni le avevano detto di organizzare tutto ciò, lei aveva chiesto il loro aiuto e loro avevano risposto di sì. E gli effetti ci sono stati: 140 piazze italiane collegate, tanti paesi stranieri che hanno aderito. Addirittura manifestanti a Trieste reagivano pacificamente all’assalto con idranti, bombe lacrimogene e manganelli recitando l’OM o tenendo un rosario in mano.

Marina mi ha mandato alcuni video, altri mi sono arrivati. Così ho deciso di collegarmi con lei anche la settimana successiva per fare un resoconto di tutto quanto accaduto, comprese due situazioni particolari. La prima è in una foto che misura il picco della risonanza Schumann nel momento in cui alle 21 in tantissime case si recitava l’OM. Ma di cosa si tratta? Leggo su Wikipedia: La risonanza Schumann è un gruppo di picchi nella porzione di spettro delle frequenze estremamente basse (ELF) del campo elettromagnetico terrestre. Si tratta di risonanze elettromagnetiche globali, eccitate dalle scariche elettriche dei fulmini nella cavità formata dalla superficie terrestre e dalla ionosfera. Sono così dette dal fisico Winfried Otto Schumann, che le calcolò matematicamente nel 1952

L’altro fatto strano e inspiegabile razionalmente è la comparsa di luci che aleggiavano nel cielo o tra i partecipanti all’OM in Piazza Solferino a Torino. Il video, estratto dalla diretta in atto in quel momento, è stato esaminato da esperti fotografi che non hanno saputo dare una spiegazione logica o scientifica al fenomeno. Con Marina abbiamo visto anche questo video. Lo so, ai più tutto ciò può sembrare folle. C’è chi scrive che mi sono bevuto il cervello a dare credito a queste vicende. Ma io paradossalmente guardo ai fatti generati da queste idee che possono essere assurde e i fatti mi danno ragione. Il gruppo dei Fifth Dimension nel 1969 cantavano “Aquarius/Let the sunshine in” e auspicavano l’arrivo dell’era dell’Acquario, che porterà chi è pronto nella Quinta Dimensione. Siamo entrati nell’era dell’Acquario e i cambiamenti si stanno vedendo, anche se l’era dei pesci dà gli ultimi colpi di coda violenti prima di dissolversi.

