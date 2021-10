Col trailer di Landscapers, l’attrice premio Oscar Olivia Colman appare nel suo primo ruolo televisivo dopo aver deposto la corona della Regina Elisabetta II in The Crown, interpretazione durata due stagioni che lo scorso settembre le è valso un Emmy Award.

Il trailer di Landscapers, in arrivo su HBO e HBO Max negli Stati Uniti e negli altri Paesi in cui il servizio streaming è attivo ogni lunedì dal 6 dicembre, mostra per le prime immagini inedite della serie: Colman appare accanto al candidato agli Emmy David Thewlis (Fargo), interpreti di un’anonima coppia improvvisamente coinvolta in un’indagine per omicidio.

Il trailer di Landscapers presenta la miniserie in quattro parti ispirata a fatti di cronaca realmente accaduti, imputati al serial killer e predatore sessuale americano William Mansfield Jr: nella trama della serie, Chris e Susan Edwards (Thewlis e Colman), una coppia britannica apparentemente normale, diventano il fulcro di un’indagine straordinaria quando due cadaveri vengono scoperti nel giardino sul retro della loro casa di Nottingham.

Il trailer di Landscapers parte presagendo il racconto di una storia d’amore, prima della svolta che stravolgerà le vite dei protagonisti. Accanto a Colman e Thewlis, la serie è interpretata anche da Kate O’ Flynn, Dipo Ola, Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu e Daniel Rigby. Olivia Colman è anche produttrice esecutiva della serie con Jane Featherstone, Chris Fry, Ed Sinclair e il regista Will Sharpe.

Ecco il trailer di Landscapers, che in virtù dell’accordo tra HBO e Sky in vigore in Italia per la distribuzione dei titoli originali del canale e della piattaforma streaming dovrebbe arrivare prossimamente in esclusiva su Sky Serie.