Ci sono delle novità per i pagamenti via WhatsApp, dunque per il trasferimento di somme tra utenti direttamente attraverso le chat. La funzione non è stata ancora rilasciata, pure essendo in sperimentazione da molto tempo. Per fortuna c’è un segnale che ci conferma come i lavori in questa direzione non siano fermi, anzi. Una nuova collaborazione di carattere finanziario è stata appena messa in campo.

L’informatore WABetaInfo ha scovato lo schermata in app presente pure nell’immagine di apertura articolo. Si tratta di una schede relativa all’opzione di pagamento dove campeggia il riferimento a Novi, un circuito globale per le transazioni finanziarie digitali. Considerando questo indizio, non ci sono dubbi sul fatto che si stia andando nella specifica direzione di collaborare con la società in questione per rendere possibile i passaggi di denaro tra gli utenti, in qualsiasi momento.

Vista l’ultima novità di scena in queste ore, possiamo dire quando saranno finalmente introdotti i pagamenti via WhatsApp? La schermata condivisa resta di prova e probabilmente ne passerà di acqua sotto i ponti prima che si proceda con l’implementazione della vera e propria opzione. Va detto che un responsabile Novi ha pure confermato il via ad un progetto pilota per i pagamenti digitali negli Stati Uniti e in Guatemala, dunque la possibilità di eseguire transazioni in app potrebbe arrivare prima nei rispettivi paesi. D’altronde siamo già abituati da tempo a test su aree geografiche ben precise relativi proprio ai passaggi di denaro. La primissima nazione ad essere interessata in effetti alla feature e pure diverso tempo fa è stata l’India.

I pagamenti via WhatsApp di certo saranno utili in numerosi contesti: in ambito business per acquisti e vendite tra clienti e commercianti ma anche tra semplici contatti con la necessità di trasferire denaro. Magari nel 2022 assisteremo all’implementazione della funzione nei primi paesi pilota, molto probabilmente solo in un secondo momento anche in Italia.