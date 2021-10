Al via le repliche di Alexandra su Giallo, raffinato poliziesco francese interpretato da Julie Depardieu, figlia del più noto Gerard Depardieu.

Protagonista è un brillante medico legale di nome Alexandra Ehle, che lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Quindi preferisce svolgere il proprio lavoro da sola, nonostante gli inviti a collaborare da parte del comandante della polizia Antoine Doisneau. Invece, il medico prova un piacere sfacciato ad essere un passo avanti a lui e al suo team.

Le repliche di Alexandra su Giallo partiranno dal 29 ottobre con un episodio a settimana. Il primo appuntamento si intitola Frammenti di Infelicità. Ecco la trama:

Durante una delle ultime indagini, parti del corpo sono state trovate in diverse zone della regine. Dalle sue prime analisi, Alexandra si convince che tutte queste parti appartengono alla stessa vittima. Ma il puzzle non è ancora completo, e la soluzione è ancora ben lontana dall’essere risolta. Per far sì che la vittima abbia la sua dignità, Alexandra deve scoprire chi era e cosa l’ha portata a quella tragica fine.