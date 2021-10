La nuova serie di Benedict Cumberbatch è Londongrad, in fase di sviluppo in casa HBO.

Basata sul libro The Terminal Spy di Alan Cowell, la serie limitata racconta la vera storia di Alexander Litvinenko, l’agente del KGB, diventato disertore, e ucciso poi per avvelenamento con l’isotopo radioattivo polonio-210 nel 2006 in Inghilterra. Cumberbatch interpreterà l’ex agente dei servizi segreti russi e sarà anche produttore esecutivo del progetto sotto la sua società, la Sunnymarch.

David Scarpa sta scrivendo la sceneggiatura di Londongrad e sarà anche produttore esecutivo. Bryan Fogel dirigerà tutti gli episodi e sarà anche lui produttore esecutivo tramite la Orwell Productions. Len Amato di Crash&Salvage sarà il produttore esecutivo insieme ad Adam Ackland e Claire Marshall di Sunnymarch.

Benedict Cumberbatch ha ricoperto diversi ruoli televisivi molto apprezzati durante la sua carriera. Forse la cosa la sua interpretazione più famosa è quella del leggendario detective Sherlock Holmes nella serie della BBC Sherlock, per la quale ha ottenuto diverse nomination agli Emmy e ai BAFTA. Di recente ha anche recitato nella serie limitata della Showtime Patrick Melrose, basata su una serie di romanzi semi-autobiografici scritti da Edward St Aubyn. Cumberbatch è principalmente noto per il suo lavoro cinematografico, ottenendo una nomination all’Oscar per il suo ruolo nel film drammatico The Imitation Game. Ha anche recitato in film come Espiazione, 1917, 12 anni schiavo, Star Trek Into Darkness, i due dei film Lo Hobbit e Il potere del cane, presentato a Venezia 78 Attualmente interpreta il Dr. Strange nel Marvel Cinematic Universe.

Scarpa è stato recentemente scrittore, produttore esecutivo e co-showrunner della serie Amazon The Man in the High Castle. Ha anche lavorato alla sceneggiatura di The Day the Earth Stood Still e The Last Castle nel 2008. Attualmente sta lavorando alla sceneggiatura del film Cleopatra di Denis Villeneuve. Fogel ha vinto l’Oscar insieme a Dan Cogan per il documentario Icarus, che descrive in dettaglio un presunto programma di doping sponsorizzato dallo stato condotto dal governo russo con i suoi atleti olimpici.