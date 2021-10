Dopo giorni di ansia e preoccupazione, la figlia di Fedez esce dall’ospedale e torna a casa. A documentarlo sono i Ferragnez dai loro profili social, con le foto che mostrano Vittoria felice sul seggiolino dell’auto. La piccola è guarita dagli effetti di un virus che l’aveva colpita la scorsa settimana e che aveva costretto i genitori a stare lontani dai social per diverse ore.

Vittoria e il virus RSV

Vittoria Lucia si trovava ricoverata presso l’ospedale Buzzi di Milano a seguito di un’infezione da RSV, ovvero virus sinciziale che colpisce principalmente i neonati nei primi mesi di vita. La malattia causa dal virus può colpire anche i giovani e gli adulti, ma con manifestazioni più lievi. Contro il virus RSV, per il momento, non esiste un vaccino.

Il virus provoca tosse, febbre alta e difficoltà respiratorie, per questo per la piccola vittoria è stata necessaria una degenza con somministrazioni di ossigeno e monitoraggio continuo. Nei giorni scorsi Fedez aveva ricordato l’importanza della prevenzione in una storia pubblicata su Instagram. Gli esperti ricordano che si tratta di una forma virale oltremodo diffusa tra i neonati che quest’anno, purtroppo, è arrivata in netto anticipo rispetto al periodo che corre tra dicembre e gennaio. Per questo si parla di allarme, perché la diffusione del virus ha portato ad alcune congestioni dei reparti di Pediatria degli ospedali.

La figlia di Fedez esce dall’ospedale

Oggi la figlia di Fedez lascia l’ospedale, e Federico Lucia e Chiara Ferragni ringraziano lo staff dell’ospedale Buzzi di Milano. Fedez posta una foto delle infermiere e dei medici, specialmente quelli del turno di notte per ringraziarli pubblicamente. Chiara, inoltre, posta una foto sulla sua bacheca con la famiglia al completo: “Siamo finalmente a casa, non potremmo essere più felici”.

Un sospiro di sollievo, quindi, per i Ferragnez e i loro follower.