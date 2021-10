Quali sono i migliori album in offerta su Amazon? Ce n’è per tutti i gusti, ma per la fanbase più accanita degli artisti esistono le edizioni autografate personalmente dalle star – come loro stessi mostrano nelle loro storie su Instagram – disponibili su Amazon a tiratura limitata.

Emis Killa – Keta Music Vol. 3 (2021)

Keta Music Vol. 3 è il terzo capitolo dei mixtape Keta di Emis Killa, un simposio con grandi ospiti del calibro di Gemitaiz, Madame, Jake La Furia, Lazza e tanti altri. Non mancano nomi eccellenti tra i produttori, come Mace, Andry The Hitmaker e Big Joe.

Don Joe – Milano Soprano (2021)

Don Joe ha da poco lanciato il singolo Kandinsky con le voci di Ernia e Rose Villain, brano contenuto nel quarto disco solista Milano Soprano che oggi è disponibile nell’edizione LP Rosso Autografato su Amazon, un’occasione per scoprire il sottobosco urban di cui Don Joe, inevitabilmente, custodisce le chiavi.

AKA 7even – AKA 7even (2021)

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, AKA 7even – all’anagrafe Luca Marzano – si è affermato come rapper attento e talentuoso, e non a caso il suo singolo Mi Manchi è stato certificato doppio disco di platino dalla FIMI. AKA 7even è il suo album di debutto, oggi disponibile su Amazon nella speciale edizione autografata.

Shiva – Dolce Vita (2021)

Dolce Vita è il terzo album di Shiva, giovanissimo rapper di Legnano che in questo nuovo disco ha presentato 16 tracce in cui letteralmente viene riscritta La Dolce Vita di Federico Fellini con il taglio del rap contemporaneo. Non mancano le collaborazioni eccellenti, come nel brano Non Sai Niente in cui troviamo Guè Pequeno. Dolce Vita di Shiva è disponibile su Amazon nella versione vinile rosso autografato.

Gigi D’Alessio – Buongiorno (2021)

Infine, tra i migliori album in offerta su Amazon troviamo Buongiorno, ultimo disco di Gigi D’Alessio nella special edition con 4 inediti in più e in edizione autografata.