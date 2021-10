Un secret concert di Ghali da McDonald’s per Wallah, il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e negli store digitali. L’artista a sorpresa lo ha cantato al ristorante di Piazza Duomo, tra i fan increduli, in fila per il Big Mac.

L’evento si è tenuto ieri pomeriggio: Ghali era affacciato alla finestra del ristorante McDonald’s di Piazza Duomo a Milano e ha offerto al pubblico un’inedita e inaspettata esibizione dal vivo. Ha presentato in anteprima live il nuovo singolo Wallah, animando per qualche minuto la storica piazza milanese.

Non solo Wallah, in scaletta per il cantante: Ghali ha cantato anche alcuni dei suoi successi più noti dinanzi a centinaia di consumatori invitati da McDonald’s per provare un Big Mac.

L’esibizione dal vivo di Ghali segue la sua partecipazione nello spot della catena di ristoranti presente ormai in Italia da 35 ani. Nel nostro Paese conta ormai 610 ristoranti per un totale di 25.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti.

Il binomio tra Ghali e McDonald’s ha avuto inizio con la campagna promozionale che celebra una generazione legata ai valori della multiculturalità e dell’accoglienza. Il testimonial per raggiungere un tale scopo non poteva che essere quindi il cantante italiano di origini tunisine. Ghali è nato in Italia da genitori stranieri ed è sempre stato particolarmente attento alle questioni legate all’inclusione sociale.

Con il live di Ghali, McDonald’s, inaugura un nuovo modo di preparare il Big Mac, che lo rende ancora più buono.

Testo Wallah di Ghali

Je te l’jure sur la tète d’ma mère

Sur mon passeport rouge, sulla torre Eiffel

Su quest’ultimo grammo di Kush

Sono solo un kahlouch che balla sulla misére

My slime, my slatt, lehnach wallah

Ehi

No stress con l’wlad fel houma

Quindi …

Flouss, cash, ma non cambio la zona

La tua tipa ci prova, vuole fare un plongeon

Vuole fare un plongeon, ma non ha la piscine

Vuole pure un passeport, quello rouge, quello green

Suo pa’ dice no, sua ma’ dice sì

Vuole un figlio muslim

Se non entro, ballo fuori, prendila step by step

Lo capisci solo se lo provi, wish you the best of the bеst

Voglio riempire il mio posto, voglio solo farlo con te

Fino alla finе con te, ehlef wallah

Ehi

Cosa ci facevi per strada? Nada

Quando l’ultima caz*ata? Sempre

Casa, cosa ti è mancato? Baba

Baba cosa ti ha insegnato? Niente

Beacoup de swag, deux-cent seize

Double zéro, dico: “Deux-cent seize”

Più che wild wild west sono wald lblad

Quindi toute labes, fumo space

Non voglio scappare dai guai

Voglio riempire il mio passport red

Voglio solo farlo con te

Fino alla fine con te, ehlef wallah



Ehi

